この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

単独大西洋横断の相棒は「ペンギンとエイリアン」 日本人女性初の快挙を遂げた高原奈穂が明かす“驚きのメンタル術”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヨット・モーターボートの専門誌『Kazi』の公式YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が「【日本人女性初＆最年少】単独大西洋横断した高原奈穂がKazi編集部にやってきた！」と題した動画を公開。大西洋単独横断ヨットレース「ミニトランザット2025」に挑戦した中山寛樹氏、國米 創氏、高原奈穂氏の3人が編集部を訪れ、レースの裏側を語った。



動画は、3人が編集部を訪れ、スタッフから温かいサプライズで迎えられる場面から始まる。ミニトランザット2025への出場を終えた中山氏と國米氏は、それぞれ花束を受け取り、レースを振り返った。



國米氏は、「僕は残念ながら、途中でクジラにぶつかって、キール（船体の一部）を壊してしまって」と、リタイアに至った壮絶なアクシデントを告白。貨物船に救出されアフリカのガーナにたどり着いたと明かしつつも、「とてもいいレースができました」と晴れやかな表情で語った。

一方、ヨット未経験からわずか2年で今大会に挑戦したという中山氏は、「次は単独世界一周のレースに出たい」と、早くも次なる目標を口にした。



続いて、日本人女性初かつ最年少で同レースを完走した高原氏が登場。編集部から手作りの表彰状が贈られると、満面の笑みを見せた。

高原氏は、幼少期に父親のお使いで『Kazi』を買いに行っていたというエピソードを披露。「今回のセーリングプロジェクトを始める際、まだ船もやっと買いましたぐらいの時だったんですけど、Kaziの編集部にお邪魔して企画書を持ってきて」と、同誌への感謝を述べた。



動画の後半では、『Kazi』2026年2月号に掲載された3人の特集記事の一部も紹介された。特に高原氏のインタビューでは、過酷なレースを乗り切るためのユニークなメンタル術が明かされている。



記事によると、高原氏は自身の中にいる「正しいことを言う役」のペンギンと、「怠惰な自分」であるエイリアンの人形と対話することで、困難な状況を乗り越えていたという。記事は、壮絶なレースの様子とともに、彼女の強さの源泉が垣間見える内容となっている。



それぞれの形で過酷な大西洋横断に挑んだ3人。その挑戦は、多くのセーリングファンに勇気と感動を与えたに違いない。



●月刊Kazi

https://www.kazi.co.jp/marine/kazi/kz.html

●船遊びと海遊びの総合ニュースサイト｜舵オンライン

https://www.kazi-online.com/