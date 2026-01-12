¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¨¡¨¡FIREÅê»ñ²È¤¬¸ì¤ë¡¢¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Î¡ÈÌÌÅÝ¤µ¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡É
¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤Ë»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£±Ç¯¤Ç£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡½¡½¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤ÇFIRE(·ÐºÑÅª¼«Î©)¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦´Ø¸¶ÂçÊå»á¤¬¡¢¼«¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡×½Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿1ºý¡Ø1Ç¯¸å¤Ë»ñ»º¤¬ÇÜÁý ¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡Ù(´Ø¸¶ÂçÊå¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ù¡£
¡û¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤ØÏ¢Æ°¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¸µ¤Ï¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÄÊÌ³ô¤¬³ô²Á»Ø¿ô¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëŽ¢¿¿¿ñŽ£¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ï¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¤ÇÌÃÊÁ¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÃÊÁ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¶È¼ï¤òÁª¤Ó¡¢ÌÃÊÁ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¡£¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
(1)»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
(2)»Ô¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¶È¼ï¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
(3)ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤Ø¸·Áª¤·¤ÆÅê»ñ¤Ç¤¤ë
ºÇ½é¤Î2ÅÀ¤ÏÁê¸ß¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»öÎã¤Ï¡¢°ÙÂØ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë»þ¤Ï±ß°Â¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï±ß¹â¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅê»ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð±ß¹â¥È¥ì¥ó¥É¤ÇÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô(¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ä¾¦¼Ò³ô¤Ê¤É)¤ØÅê»ñ¤·¤Æ¤â¡¢¾ðÀª¤¬µÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¤¿¤áºÇÅ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ß¹â¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®Çä¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Í¢½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¢Æþ¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¹ñÆâÆâ¼û³ô¤Ø»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊÌ³ô¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿»Ô¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶È¼ï¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¥»¥¯¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ÎÂç¤¤ÊÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
3ÅÀÌÜ¤Ï¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ø¿ô¤ò¹½À®¤¹¤ë225¼Ò¤ØÇö¤¯¹¤¯Åê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊ¬»¶¸ú²Ì¤¬¸ú¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤Ë¤âÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Í¥ÎÉÌÃÊÁ¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¶ÈÀÓÄãÄ´¤ÎÄã°Ì³ô¤Î²¼Íî¤¬¾å¤²Éý¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î¤ß¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÊÌ¤Ç¤¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ÈÀÓÄãÄ´¤Î³ô²Á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Ï¢Â³Áý¼ýŽ¥Ï¢Â³Áý±×¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤·¤«Åê»ñ¤·¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦Ãæ¤Î²¿Àé¤â¤ÎÌÃÊÁ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È10¡¢¥Ù¥¹¥È20¤Î´ë¶È¤òÁª¤Ö¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ï¢Â³Áý¼ýŽ¥Ï¢Â³Áý±×¤ÏºÇÄã¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸º¼ýŽ¥¸º±×¤ÎÌÃÊÁ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û1Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤â¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÇÌÜ»Ø¤¹´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢Âè1¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆÂè2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤ÎÌÃÊÁ¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹³ô¤ØÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂè3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊŽ¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹³ôŽ£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð2024Ç¯¤ÎÆüËÜ³ô¤Ï¹¥¶·¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï20%¶á¤¯¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï³ô²ÁÊ¿¶Ñ¤Î¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ¤Ç¤â2024Ç¯¤À¤±¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤·¤¿¸ÄÊÌ³ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤Î2ÇÜ¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ³ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð40%¤Î¾å¾º¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¤Ç40%¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2ÇÜ¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¸ÄÊÌ³ô¤òÁÀ¤¦¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ø£±Ç¯¸å¤Ë»ñ»º¤¬ÇÜÁý ¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡Ù(´Ø¸¶ÂçÊå¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ)
Ä¹´üÅê»ñ¤ÇFIRE(·ÐºÑÅª¼«Î©)¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦´Ø¸¶ÂçÊå»á¤¬¡¢¼«¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡×½Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿1ºý¡£»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤È¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤ÊÍË¾³ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Íø±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤Ë»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£±Ç¯¤Ç£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãø¼Ô¤ÏËÜ½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤ë¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñË¡¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò5Ç¯´Ö¤Ç¡Ö10ÇÜ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡¶ÈÀÓÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¤Æ½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¡×¡ß¡Ö¢»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¶Ë¤áÀ®Ä¹»Ô¾ì¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤ò·ÇºÜ¡£¼ÂºÝ¤ËÃø¼Ô¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ2ÇÜ¡Á10ÇÜ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÌÃÊÁ¤òËÉÙ¤Ê¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë»þÂå¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤·¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î»ØÆî½ñ¤Ç¤¹¡£
