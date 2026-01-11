¥É·³¿·ÀïÎÏ¤¬ÁÀ¤¦¡È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¹¤Ìç¤â¡ÄÇ¯Êð1.8²¯±ß¤«¤éÌÜ»Ø¤¹Ìö¿Ê
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬·ÀÌóÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹DFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥ÉÆâÌî¼ê¤ò¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼·ÐÍ³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹ÆâÌî¼ê¤È¤Î¹ç°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Á´ÊÆµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï¡ÈÆÃÊÌ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï2025Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂÇÎ¨.196¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£3A¤Ç¤Ï59»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.277¡¢½ÐÎÝÎ¨.367¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.469¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÇÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î½ÀÆðÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤ò¹¥¤ß¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È1Ç¯120Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯8900Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤ÏºÇÂç10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1600Ëü±ß¡Ë¤Î½ÐÍè¹â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÍè¹â¤Î³ÍÆÀ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤Î·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È½Ð¾ì»î¹ç¤äÂÇÀÊ¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î½Ð¾ì¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ä¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤éÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¿ô¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï¡ÈÆñÂê¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹ÆâÌî¼ê¤ò1Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë