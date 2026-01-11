ジェニファー・ガーナー、ベン・アフレックとの「辛い」離婚について珍しくコメント
2015年にベン・アフレックとの10年間の結婚生活に終止符を打ったジェニファー・ガーナーが、珍しく離婚について語った。
【動画】ベン・アフレック、元妻ジェニファー・ガーナー＆子どもたちと仲良く野球観戦！
2004年に交際をスタートさせ、7ヵ月後に婚約したジェニファーとベン。その2ヵ月後の2005年6月に結婚し、ヴァイオレット（20）とセラフィーナ（17）、サミュエル（13）という3人の子どもを授かった。
その後、2015年6月末に離婚を発表。2018年に離婚が成立した。当時、ベンの浮気やギャンブル、アルコール依存など、さまざまな問題が取り沙汰された。
UK版Marie Claireのインタビューで、ジェニファーは離婚について振り返り「自分が対処できることとできないことを、賢く見極めなければいけないけれど、私は外で起きている状況に対処できなかった。だけど、そこで起きていることが辛かったわけじゃない。家族が崩壊したこと、真のパートナーシップと友情を失ったこと、そういった事実そのものが辛かった」とコメント。
コミュニティの支えに助けられたといい、その思いは今も変わらないそうだ。「出来る限り親しい人たちに会うよう、特に意識して努めています。大切なのは、彼らとの関係ですから…。気にかけてくれる親しい人との関係があってこそ、立ち直ることが出来るんです」と語った。
なお、ベンは2020年のNew York Times紙とのインタビューで、「僕の人生における最大の後悔はあの離婚だ」と告白。当時飲酒量が増えていたと振り返り、「僕の飲酒は当然、夫婦間の問題を増やした」とコメント。関係が崩れた非が自分にあることを認めていた。2人は離婚後も共同で子育てをしており、家族行事などを一緒に過ごす姿をキャッチされている。
