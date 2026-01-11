結婚報告イラストを描いたのは…

オリックスのエース、宮城大弥投手が10日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。相手は同郷・沖縄出身の一般女性。チームのV奪還へ向けて決意を新たにしたが、直後に明かされた意外な逸話も話題を集めている。

2019年ドラフト1位で入団した宮城は、今や球界を代表する左腕へと成長した。2023年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）優勝にも貢献。2025年からは山本由伸投手（ドジャース）がオリックスで背負った背番号「18」を継承。今季は3年ぶりのリーグ制覇を狙うチームの柱として、さらなる飛躍が期待されている。

話題を呼んでいるのが、宮城が投稿に添えた夫婦の可愛らしいイラストだ。発表直後、イラストレーターで漫画家の雷伍島レーゴさんが自身のX（旧ツイッター）を更新。「この度、妹が宮城大弥選手と結婚することになりました。兄弟初の結婚がニュースになるとは、なんとも感慨深いです」と報告し、宮城が使用したイラストも投稿した。

この報告にファンは即座に反応。SNSでは「宮城のお嫁さんのお兄さんが漫画家だと……!? すげえ!!」「めっちゃ可愛い絵」「宮城くんのお嫁さんのお兄さんが描いたイラストだったんですね。めちゃくちゃ素敵です」「まさかの妹さんだったんですか!? 末永くお幸せに！」と祝福と驚きが入り混じったコメントが寄せられていた。

宮城はインスタグラムで「これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と力強く宣言した。公私ともに充実の時を迎えた若きエースにフル回転の大活躍が期待される。（Full-Count編集部）