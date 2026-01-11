え、これロングでこの軽さ！？ 軽く羽織ってしっかり暖かい。街コーデにハマるスポーティなロングボアコート【アディダス】のコート、Amazonで見つけた！
風を防ぎ、動きは自由。冬の日常を快適にするアディダスの一着【アディダス】のコートがAmazonに登場!
アディダスのコートは、アディダスのスポーツマインドを日常のスタイルに溶け込ませたロング丈のボアコート。ルーズフィットのシルエットが動きやすさとリラックス感を両立し、普段のコーディネートに軽く重ねるだけで、抜け感のあるスタイルが完成する。
表地にはタフタ素材を採用し、耐久性を確保しながらもソフトな肌触りを実現。ドローコード付きクロージャーにより、シルエットやフィット感を好みに合わせて調整できる。
中わたには合成シートパッドを使用し、ボリュームを抑えつつも暖かさをしっかりキープ。防風性に優れた生地が冷たい風を遮り、冬の外出でも快適な着心地を提供する。
アディダスの象徴であるスリーストライプスを取り入れたデザインは、スポーティでありながらタウンユースにも馴染むバランスの良さが魅力。どんなコーディネートにも合わせやすく、ワードローブに一着あると重宝する万能アウターとなっている。
