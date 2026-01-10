この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「［大悲報］楽天ペイ還元率１％へダウン（ポイントカード5回提示） 代替ルートのご紹介」と題した動画を公開。2026年3月1日から楽天ペイのポイント還元条件が変更され、最大還元率が現行の1.5%から1.0%に引き下げられることを解説した。



今回の変更の核心は、楽天キャッシュを用いたコード決済などにおける還元率の改悪である。これまで楽天ポイントカードを月2回以上提示すれば最大1.5%の還元率が適用されていたが、2026年3月1日以降は、月5回以上の提示で最大1.0%、5回未満の場合は0.5%へと大幅に引き下げられる。この変更は、楽天キャッシュでのコード払い、QR払い、セルフ払いが対象となる。



ポイ活投資チャンネルは、この「月5回の提示」という新条件について「ポイ活民にとってはかなりの苦行」と指摘。条件達成のハードルが上がることで、楽天ペイの利用自体を諦めるユーザーが出てくる可能性を示唆した。



この改悪を受け、動画では今後の対応として2つのルートを提案。1つ目は、楽天ペイの利用を継続し、楽天ポイントカードを月5回提示することを目指すルートだ。この場合、ポイント還元の最大化を図るための新たなクレジットカード戦略が必要となる。2つ目は、楽天ペイの利用を止め、代替の決済方法へ移行するルートで、出口戦略として「VポイントPay」の活用などを紹介した。



楽天ペイの還元条件変更は2026年3月1日から適用される。ユーザーは自身の利用状況を鑑み、ポイントカードの5回提示を目指して利用を継続するか、他の決済手段へ切り替えるかの検討が必要となりそうだ。