【悲報】楽天ペイ、還元率1%へ改悪。最大還元には「月5回のポイントカード提示」が必須に
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「［大悲報］楽天ペイ還元率１％へダウン（ポイントカード5回提示） 代替ルートのご紹介」と題した動画を公開。2026年3月1日から楽天ペイのポイント還元条件が変更され、最大還元率が現行の1.5%から1.0%に引き下げられることを解説した。
今回の変更の核心は、楽天キャッシュを用いたコード決済などにおける還元率の改悪である。これまで楽天ポイントカードを月2回以上提示すれば最大1.5%の還元率が適用されていたが、2026年3月1日以降は、月5回以上の提示で最大1.0%、5回未満の場合は0.5%へと大幅に引き下げられる。この変更は、楽天キャッシュでのコード払い、QR払い、セルフ払いが対象となる。
ポイ活投資チャンネルは、この「月5回の提示」という新条件について「ポイ活民にとってはかなりの苦行」と指摘。条件達成のハードルが上がることで、楽天ペイの利用自体を諦めるユーザーが出てくる可能性を示唆した。
この改悪を受け、動画では今後の対応として2つのルートを提案。1つ目は、楽天ペイの利用を継続し、楽天ポイントカードを月5回提示することを目指すルートだ。この場合、ポイント還元の最大化を図るための新たなクレジットカード戦略が必要となる。2つ目は、楽天ペイの利用を止め、代替の決済方法へ移行するルートで、出口戦略として「VポイントPay」の活用などを紹介した。
楽天ペイの還元条件変更は2026年3月1日から適用される。ユーザーは自身の利用状況を鑑み、ポイントカードの5回提示を目指して利用を継続するか、他の決済手段へ切り替えるかの検討が必要となりそうだ。
今回の変更の核心は、楽天キャッシュを用いたコード決済などにおける還元率の改悪である。これまで楽天ポイントカードを月2回以上提示すれば最大1.5%の還元率が適用されていたが、2026年3月1日以降は、月5回以上の提示で最大1.0%、5回未満の場合は0.5%へと大幅に引き下げられる。この変更は、楽天キャッシュでのコード払い、QR払い、セルフ払いが対象となる。
ポイ活投資チャンネルは、この「月5回の提示」という新条件について「ポイ活民にとってはかなりの苦行」と指摘。条件達成のハードルが上がることで、楽天ペイの利用自体を諦めるユーザーが出てくる可能性を示唆した。
この改悪を受け、動画では今後の対応として2つのルートを提案。1つ目は、楽天ペイの利用を継続し、楽天ポイントカードを月5回提示することを目指すルートだ。この場合、ポイント還元の最大化を図るための新たなクレジットカード戦略が必要となる。2つ目は、楽天ペイの利用を止め、代替の決済方法へ移行するルートで、出口戦略として「VポイントPay」の活用などを紹介した。
楽天ペイの還元条件変更は2026年3月1日から適用される。ユーザーは自身の利用状況を鑑み、ポイントカードの5回提示を目指して利用を継続するか、他の決済手段へ切り替えるかの検討が必要となりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
まだ使ってる？人気のクレカが軒並み改悪、専門家が「おすすめしない」5枚を名指し解説
住信SBIネット銀行、改悪で乗り換え検討？ d NEOBANKとSBI新生銀行、専門家が選ぶ「2026年メインバンク」戦略
ポイ活の常識が変わる？相次ぐ改悪に終止符、2026年からは「メインとサブの二刀流」戦略が必須に
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。