名古屋の風俗店員、ラブホで68歳男性に暴行・恐喝。法廷で「わーん、わーん」と号泣した“28歳女の過去”
2025年12月17日、傷害罪および恐喝罪に問われていた名古屋市中区の風俗店員、篠田萌夏被告（28）に対し、名古屋地方裁判所は懲役3年、執行猶予5年（求刑・懲役3年）の有罪判決を言い渡した。
◆過去にもいくつかのトラブルが…
判決によると、篠田被告は2024年6月、名古屋市内のラブホテルで、被害者の男性に暴行を加えた上で現金2万円を脅し取ったとされる。裁判長は判決理由で「被害者は頭部から出血する傷害を負い、財産的被害を負ったもので、被害結果は軽視できない」と指摘する一方、「被告人に前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情も認められる」として、執行猶予を付けた。
篠田被告は、SNS上で一定の知名度を持つ人物として知られており、過去にも警察が関与するトラブルを起こしていた。2023年3月には、東京都新宿区歌舞伎町で動画投稿者として活動する内田浩樹さん（49）との間でトラブルになり、SNS上で大きな反響を呼んだことがある。
内田さんによると、同年3月下旬の未明、歌舞伎町の路上で1人で歩いていた篠田被告に声をかけたが、応答がなかった。その後、口論となり、互いに身体的な接触があったという。篠田被告はその場で内田さんの写真を撮影し、SNSに投稿。
＜ナンパしてきて無視ったらブスと言われ、蹴られました〜中略〜こいつを社会的に殺したいので、拡散お願い致します。＞
投稿は短時間で拡散され、内田さんのもとには「お前、女を蹴ってんじゃねーよ」など、多数の批判的なメッセージが寄せられた。
2024年2月29日には、山口県宇部市内のビジネスホテルで、宿泊客に派遣されていた際、トラブルになり、ホテルの支配人の腕にかみついたとして傷害容疑で逮捕された。警察によると、無断で客室に立ち入ったことを注意され、口論になったという。この事件については不起訴処分となり、釈放されている。
そして同年6月3日、名古屋市内で今回の起訴対象となった事件が起きた。
◆裁判記録が描いた「密室の6分間」
裁判記録によると、事件が起きたのは2024年6月3日の午前11時21分〜27分だった。
名古屋市北区にあるラブホテル。篠田萌夏被告（当時26）は、業者を介してマッチングアプリで知り合った男性（当時68）と、初めて直接会った。
2人はまず寿司店で食事をし、その後、男性の車で篠田被告が指定したラブホテルへ向かった。ここまでは、双方の認識に大きな食い違いはない。
問題は、部屋に入ってからだった。
判決によると、篠田被告は男性の頭部を携帯電話で殴打し、さらに殴る蹴るの暴行を加えた。男性は頭部から流血した状態だったという。それで恐怖を感じ、性行為もしていないのに、現金2万円を差し出した。だが、篠田被告の弁護人が述べた主張は次のようなものだった。
「2万円は最初に受け取っていた。避妊具を使わないなら追加料金がかかると説明すると、胸や陰部を触ろうとしてきたため、胸や陰部を触るのでも追加料金がかかると説明すると、『ふざけるな、金を返せ！』と怒ってきた。腕をつかまれたことから、恐怖心で頭を携帯で１回殴った。自分の身を守るための正当防衛だった。『女だからってナメてんじゃねえ』というのは脅しで使ったわけじゃない。だから、傷害についても恐喝についても無罪です」
◆「わーん、わーん」と号泣を始める被告
篠田被告は被告人質問で「被害者は激高して胸ぐらをつかんできた」とか、「怖くなって逃げた」などと説明したが、それを傍聴席で聞いていた被害者の男性は「ウソをつくなー！」と大声を出した。すると篠田被告は過呼吸のような状態になり、弁護人の「大丈夫ですか？」という呼びかけを遮り、「わーん、わーん」と号泣し始めた。
