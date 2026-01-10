卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は9日、男女シングルスの2回戦が行われた。今年最初のWTTシリーズには世界の強豪が集った中、日本勢も奮闘を見せている。

■早田＆戸上は奮闘も競り負ける

男女あわせて7選手が初戦を突破した日本勢は、準々決勝進出を懸けて激戦を繰り広げた。

女子シングルスでは、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が同28位の金娜英（韓国）に安定した内容で3－0のストレート勝ち。また、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同17位の実力者ザビーネ・ヴィンター（ドイツ）との接戦を3－2で制し、ベスト8進出を果たした。

一方、世界ランキング10位の早田ひな（日本生命）は、同3位の蒯曼（中国）に第1ゲームを奪う健闘を見せたものの、その後は接戦の末に1－3で敗れ、ベスト8入りはならなかった。

男子シングルスでは、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）と、8位の松島輝空（木下グループ）のトップ2が実力を発揮。張本智は周啟豪（中国）を3－1で下し、2試合連続で中国選手から白星を挙げた。松島は、宇田幸矢（協和キリン）との同士討ちとなったが、ストレート勝ちでベスト8進出を決めた。

世界ランキング19位の戸上隼輔（井村屋グループ）は、同18位の張禹珍（韓国）との激しい打ち合いに臨んだが、エッジやネットの不運も響き、1－3で敗れて8強入りを逃した。

この結果、日本勢からは男女あわせて4選手が準々決勝へ進出。次戦ではいずれも世界の強豪との対戦が控えており、ベスト4進出、さらには優勝争いに絡む選手が現れるか注目される。