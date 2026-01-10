正月明け、寝てるはずなのに眠い・疲れる…それ隠れ睡眠不足かも／チェックリスト付き

毎日７時間寝ていれば大丈夫と思っても、じつは睡眠不足という人も少なくありません。「朝起きた瞬間からだるい」「昼間に強い眠けを感じる」という人は、〈隠れ睡眠不足〉の可能性大！

慢性的な寝不足は免疫や認知機能を下げ、病気のリスクも高めます。元気に過ごすためにも、早めに知っておきましょう。

睡眠研究の専門家・林悠さんによると、特に体調が悪いわけでもないのに昼間に強い眠けを感じるのは、大半の場合、睡眠不足が続いているサインだそう。夜に充分眠れていれば、昼間は眠くなりません。下のチェックリストで、自分の睡眠状態をチェックして！

□７〜8時間たっぷり寝ているはずなのに、昼間、強い眠気を感じる

□平日と休日で2時間以上睡眠時間が違う

□昼間、どこでもすぐ眠れる

□夜、なかなか寝つけない

□いびきがひどいと指摘される

□夜中に何度もトイレで目が覚める

１つでも当てはまったら、〈隠れ睡眠不足〉。毎日の生活を見直すことが大切！

朝はしっかり光を浴びて体を目覚めさせ、日中は活動的に。食事時間を一定にすることも重要です。また、体と脳に疲労を与えることで、眠りやすくなります。ぜひ、気にしてみて！

教えてくれたのは……林 悠さん

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）客員教授。博士（理学）。近著に『ぐっすり眠り、スッキリ目覚める！ 明日が変わる 睡眠の科学大全』（ナツメ社 ）。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）