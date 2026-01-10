この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「一番損をするのはあなたです」歯科医が本音で語る歯根嚢胞治療で絶対にやってはいけないこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「根管治療になってしまった歯の寿命を伸ばすために絶対やってはいけないこと！歯根嚢胞になったら気をつけるべきことをご紹介いたします」と題した動画を公開。歯の根の先に膿が溜まる「歯根嚢胞（しこんのうほう）」の治療において、患者がやりがちなNG行動について警鐘を鳴らした。



動画で木村氏は、歯根嚢胞の治療を「治療編」と、治療が困難な場合の「現状維持編」に分けて、それぞれで避けるべき行動を解説した。特に「治療編」では、5つのNG行動を挙げている。



1つ目は「治療を途中でやめる」こと。根管治療は複数回の通院が必要な場合が多く、途中で中断すると、仮の蓋が劣化して細菌が侵入し、再発のリスクが高まるという。木村氏は「根の治療を始めたら必ず終わらせてください」と強く訴え、治療間隔が1ヶ月以上空くと「黄色信号」だと指摘した。



2つ目は「予約のキャンセル・サボり」。仕事などで多忙な患者の事情に理解を示しつつも、「あなたが一番損してますよ」と、治療の中断が最終的に患者自身の不利益につながることを強調。また、3つ目の「歯を磨かずに来院する」、4つ目の「治療中の歯で硬いものを噛む」ことも、治療の成功率を下げたり、歯の破折を招いたりする重大なリスク要因であると説明した。



ユニークなのは5つ目の「値切る」という項目だ。木村氏は、質の高い治療には良い材料や機材、人件費など相応のコストがかかると説明。安易な値引き交渉は、治療の質を担保する上で望ましくないと釘を刺した。



また、治療のリスクが高く、経過観察となった「現状維持編」の患者に対しても、「定期検診をサボる」「無理・不摂生をする」といった行動は、症状の悪化を招き、歯の寿命を縮めることにつながると解説。歯根嚢胞の治療は歯科医師任せにせず、患者自身が正しい知識を持ち、治療に協力する姿勢が歯を守る上で不可欠であることが示された。