人に会えば疲れるが、離れればさびしい――その往復に心当たりはありませんか。よい人間関係には、礼儀ある“少し冷めた距離”が必要です。どうすれば相手との距離を保てるのでしょうか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

適切な距離を保つ

人間関係には「丁重さと礼儀」を持って、

少々冷めた距離を保つことが必須だ ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

相手が好きだからといって、何でも共有する必要はない。

近づきすぎれば、よかれと思った一言が棘になり、疲れが積もる。

礼儀は壁ではなく、互いを守る薄いクッションだ。

挨拶を丁寧に交わし、頼み事は短く、感謝はその場で。

それだけで温度は安定する。

少々冷めた距離は、心が離れているという意味ではない。

相手の時間と気分を尊重し、必要のない詮索を控えるという姿勢だ。

沈黙は拒絶ではなく、呼吸を整える間。

慌てて埋めず、次の言葉を選ぶ余裕に変える。

行き違いを感じたら、事実を一つ、気持ちを一つだけ伝える。

相手の人格ではなく、関わり方を整える。

強い言い回しを避ければ、傷は浅く済む。

大切な縁ほど、近づいたり離れたりの幅を小さくする。

会う回数より、会った後に心が軽いかを確かめる。

重くなる前に少し間を置き、また穏やかに戻ればいい。

丁重さと礼儀は、冷たさの別名ではない。

長く一緒にいるための、静かな温度管理だ。

その間合いがあるほど、寄りかからずに寄り添える。

そして関係は、やわらかく、長く続いていく。