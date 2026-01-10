人間関係には「丁重さと礼儀」を持って、少々冷めた距離を保つことが必須だ
人に会えば疲れるが、離れればさびしい――その往復に心当たりはありませんか。よい人間関係には、礼儀ある“少し冷めた距離”が必要です。どうすれば相手との距離を保てるのでしょうか。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
適切な距離を保つ
人間関係には「丁重さと礼儀」を持って、
少々冷めた距離を保つことが必須だ
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
相手が好きだからといって、何でも共有する必要はない。
近づきすぎれば、よかれと思った一言が棘になり、疲れが積もる。
礼儀は壁ではなく、互いを守る薄いクッションだ。
挨拶を丁寧に交わし、頼み事は短く、感謝はその場で。
それだけで温度は安定する。
少々冷めた距離は、心が離れているという意味ではない。
相手の時間と気分を尊重し、必要のない詮索を控えるという姿勢だ。
沈黙は拒絶ではなく、呼吸を整える間。
慌てて埋めず、次の言葉を選ぶ余裕に変える。
行き違いを感じたら、事実を一つ、気持ちを一つだけ伝える。
相手の人格ではなく、関わり方を整える。
強い言い回しを避ければ、傷は浅く済む。
大切な縁ほど、近づいたり離れたりの幅を小さくする。
会う回数より、会った後に心が軽いかを確かめる。
重くなる前に少し間を置き、また穏やかに戻ればいい。
丁重さと礼儀は、冷たさの別名ではない。
長く一緒にいるための、静かな温度管理だ。
その間合いがあるほど、寄りかからずに寄り添える。
そして関係は、やわらかく、長く続いていく。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）