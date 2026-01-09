コーデの印象がグッと変化する♡ 高級感を与えてくれる【レザーバッグ】4選
コーデをおしゃれに仕上げるためには、＋αのアイテム選びが重要...！そこで今回は、コーデの印象がグッと変化する「品のいいレザーバッグ」を4つご紹介します。高級感を与えてくれるレザーなら、女性らしく仕上げてくれること間違いなし♡
品のいいレザーバッグ
形や素材で、コーデの印象がグッと変化するバッグ。
高級感を与えてくれるレザーなら、女性らしく仕上げてくれること間違いなし。
Cordinate 優等生なシャツルックをより引き締める黒レザー
どこをとってもクラシカルなシャツのコーデに、レザーがよく映える。一点投入で一気にコーデが高見え♡
Item 【CHARLES＆KEITH】ボルドーバッグ
シックなボルドーで上品な印象に。シンプルコーデにオトナ感をプラスする名品♡
Item 【神戸レタス】ネイビーバッグ
どんなコーデともあうシンプルデザイン。手を出しやすいプチプラだから、学生さんも挑戦しやすい！
Item 【Archivepke】黒バッグ
デザイン性の高いバッグでまわりと差をつける♡ コーデのクラシック感を引きたてたいときにも◎。
撮影／aika、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／北里琉（本誌専属）文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈
北里琉