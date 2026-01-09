コーデの印象がグッと変化する♡ 高級感を与えてくれる【レザーバッグ】4選

コーデをおしゃれに仕上げるためには、＋αのアイテム選びが重要...！そこで今回は、コーデの印象がグッと変化する「品のいいレザーバッグ」を4つご紹介します。高級感を与えてくれるレザーなら、女性らしく仕上げてくれること間違いなし♡

品のいいレザーバッグ 形や素材で、コーデの印象がグッと変化するバッグ。 高級感を与えてくれるレザーなら、女性らしく仕上げてくれること間違いなし。

Cordinate 優等生なシャツルックをより引き締める黒レザー どこをとってもクラシカルなシャツのコーデに、レザーがよく映える。一点投入で一気にコーデが高見え♡ バッグ 38,500円／LEMEME シャツ 7,990円、肩にかけたニット 6,990円／ともにMANGO スカート 10,450円／COCODEAL（ココ ディール）

Item 【CHARLES＆KEITH】ボルドーバッグ シックなボルドーで上品な印象に。シンプルコーデにオトナ感をプラスする名品♡ ボルドーバッグ 12,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【神戸レタス】ネイビーバッグ どんなコーデともあうシンプルデザイン。手を出しやすいプチプラだから、学生さんも挑戦しやすい！ ネイビーバッグ 3,490円／神戸レタス

Item 【Archivepke】黒バッグ デザイン性の高いバッグでまわりと差をつける♡ コーデのクラシック感を引きたてたいときにも◎。 黒バッグ 37,400円／Archivepke 撮影／aika、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／北里琉（本誌専属）文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈

北里琉