※この記事は、「アベンジャーズ:ドゥームズデイ」ティザー予告第4弾のネタバレを含みます。

映画系YouTuberのサイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【アベンジャーズ:ドゥームズデイ】劇場で先行解禁された第４弾予告の内容は...」と題した動画を公開。現在、映画『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』の上映前に先行公開されているMCU映画『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』のティザー予告第4弾の内容を詳細に解説した。今回の予告では、シュリやネイモアに加え、『ファンタスティック4』からザ・シングが登場することが明らかになった。



サイ氏によると、『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』の最新ティザー予告は毎週金曜日に劇場で先行解禁されているが、3D上映では3D化の作業時間の影響で古いバージョンの予告が流れる可能性があるという。同氏は今回、2D上映で鑑賞し、無事に第4弾予告を確認できたと報告した。



第4弾予告は、シュリが謎の砂漠地帯を歩き、「大切な人を皆失ってしまった」と語るナレーションから始まる。サイ氏はこの「大切な人」について、映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』で亡くなった兄ティ・チャラと母ラモンダを指していると解説。続いて、同作で初登場したネイモアが「王には民の魂を導く役目がある」というナレーションと共に、原作コミックに近い襟の立った衣装で登場する。



予告の後半では、シュリとエムバクが『ファンタスティック4』のメンバーであるザ・シングことベン・グリムと対面。エムバクは『ワカンダ・フォーエバー』のラストで王座に挑戦していたことから、ワカンダの新国王として登場していることが示唆される。予告は、シュリがザ・シングに向かって「ワカンダ・フォーエバー」のポーズをとる場面で締めくくられる。



サイ氏は、予告に登場した砂漠地帯が、ドラマ『ロキ』や映画『デッドプール＆ウルヴァリン』にも登場した「虚無空間」である可能性を指摘。また、これまでのティザー予告のテーマが「誕生」「人生」「死」「魂」と「人の一生」をなぞらえているようだと分析し、「MCUが『アベンジャーズ：シークレット・ウォーズ』以降にリセットされることを暗示しているかのようだ」との見解を示した。



『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』のティザー予告は、当初4つと報じられていたが、韓国のレーティング審査機関のサイトには7つの映像情報が掲載されており、今後さらに予告が増える可能性がある。サイ氏は、本予告が日本時間2月9日に開催される第60回スーパーボウルで解禁されるのではないかと予想しており、今後の情報公開が待たれる。