デザインマンホールを巡る！秋田県「アキふたスタンプラリー」

秋田県誘客推進課が、2025年12月13日（土）から「アキふたスタンプラリー」を開催しています。

秋田県内のデザインマンホール（通称「アキふた」）を巡り、スマートフォンでスタンプを集めることで特産品セットなどの抽選に参加できるイベントです。

開催期間：2025年12月13日(土)〜2026年2月28日(土)

開催場所：秋田県内13箇所のデザインマンホール設置場所

参加方法：スマートフォン専用サイトからアクセス（位置情報を使用）

主催：秋田県 誘客推進課

秋田県が実施する、県内のデザインマンホールを観光資源として活用したデジタルスタンプラリー。

県内13箇所に設置されたマンホールは、それぞれの地域の特色や文化が描かれたユニークなデザインが特徴です。

参加者はスマートフォンを片手に県内を周遊し、集めたスタンプの数に応じて豪華賞品に応募できます。

冬の観光キャンペーンも同時開催されており、温泉や小正月行事と合わせて秋田の魅力を再発見できる企画です。

対象スポットとデザインマンホール

スタンプラリーの対象となるデザインマンホールは、県内の以下の13箇所に設置されています。

・阿仁合駅

・秋田犬の里（大館市観光交流施設）

・能代バスケミュージアム

・道の駅てんのう「天王グリーンランド」

・道の駅東由利（ショッピングプラザぷれっそ）

・道の駅象潟「ねむの丘」

・大仙市観光情報センター「グランポール」

・湯沢駅観光案内施設

・道の駅かづの「あんとらあ」

・道の駅おが「なまはげの里オガーレ」

・道の駅あきた港「ポートタワー・セリオン」

・田沢湖クニマス未来館

・秋田ふるさと村

スタンプを集めて特産品に応募

獲得したスタンプ数に応じて、秋田県の特産品が当たる抽選に応募可能です。

コンプリートを目指す楽しみはもちろん、少ないスタンプ数でも応募できるコースが用意されています。

【賞品ラインナップ】

・コンプリート（13個）コース：秋田のフルーツ加工品とお煎餅セット（1名様）

・6個コース：秋田米と特産品セット（8名様）

・3個コース：東北のラーメンセット（15名様）

・2個コース：オリジナル手ぬぐい（30名様）

秋田ならではのアクティビティを楽しみながら、地域の魅力を深く知ることができるデジタルスタンプラリー。

秋田県「アキふたスタンプラリー」の紹介でした。

