元プロ野球選手・多村仁志、長年の身体の悩みに絶句「こんな一瞬で治るんですか？」 “神の整体”に驚愕
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「つのだ式関節整体 角田紀臣」チャンネルが、「【つま先開いてない？】 足首の関節ズレが腰に影響!?多村仁志さんも施術後の変化を瞬時に実感」と題した動画を公開。ゲストに元プロ野球選手の多村仁志氏を迎え、現役時代から続く身体の悩みを、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が解き明かした。多村氏は施術後に「こんな一瞬で治るんですか？」と驚きの声を上げた。
動画の冒頭、多村氏は自身の経歴を紹介。横浜ベイスターズ、福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズなどで20数年間プレーし、引退後は野球解説者として活動している。現役時代は身体の骨格や可動域を常に意識していたが、引退後は座り仕事が増え、「身体がバキバキで思うように動かない」と現在の悩みを吐露した。
多村氏は、現役時代に経験した数々の大きな怪我についても言及。「若い頃に肩の手術をした」「腰痛・ヘルニアもあった」と語り、左足のハムストリングの肉離れや、試合中の接触プレーで腓骨を骨折した経験を明かした。これらの古傷が今もなお身体に影響を与えているのではないかと不安を口にした。
角田氏は、多村氏の立ち姿を一目見て「足の関節がだいぶやられている」と指摘。つま先が外側に開いてしまうのは、足首の関節がズレていることへの「防御反応」だと説明した。さらに、足首の歪みが膝や股関節、ひいては腰にまで連鎖的に負担をかけていると分析。多村氏が悩む腰痛も、足首のズレをかばうために生まれた「くの字バランス」が原因である可能性を示唆した。
実際に施術が始まると、角田氏は多村氏の足首や膝の関節に軽いアプローチを行う。すると、多村氏の口からは「あれ？ない」「すげぇ…」と驚きの声が漏れた。施術前にはゴリゴリと音を立てていた腱の癒着が、わずかな時間で解消される様子に「YouTubeの動画通りです」と笑みをこぼした。
今回の動画は、トップアスリートが抱える身体の悩みの根深さと、その原因が意外な場所にある可能性を示したものだ。一瞬の変化に驚きを隠せない多村氏の素直な反応は、関節ケアの重要性を改めて浮き彫りにしたと言えるだろう。
チャンネル情報
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。