人気YouTuberのはじめしゃちょーさんが2026年1月8日に動画を更新し、自身の不倫疑惑について否定した。一方、妻と交際していた際の浮気については、暗に認めたととれる発言もあり、ファンから疑問の声が集まっている。

「（交際と）同時並行で妊活をしていました」」

2025年8月30日に結婚を発表し、1月1日に第一子誕生を報告していたはじめしゃちょーさん。第一子誕生報告後、暴露系アカウントなどがはじめしゃちょーさんと関係を持った女性からのタレコミを紹介し、不倫疑惑が浮上していた。

これを受け、はじめしゃちょーさんは8日に「お騒がせしている件についてお話しさせてください。」という動画を投稿。その中で、妻とは24年から交際を始め、25年にプロポーズしたと説明。その後、約1か月後、結婚の段取りをしている間に妊娠が発覚したとした。

また、結婚報告と第一子誕生報告が近かったことから授かり婚ではないかという指摘の声もあったが、はじめしゃちょーさんは「（交際と）同時並行で妊活、『子どもを授かりたいね』という話をしていました」と明かした。

なお、婚姻届を提出した日から結婚発表の間は、「そこそこ日は経ってます」とのこと。理由については、夏休みでYouTubeが盛り上がっているタイミングにしたかったからだと説明していた。

「本当に悪いことしたなって反省」

さらにはじめしゃちょーさんは、ネットで波紋を広げた不倫疑惑について、「僕は心に誓って不倫はしていませんし、今後も絶対にしません」と否定。

一方、「僕は付き合ってるときに、妻を傷つけるようなことをしたこともあります」と、交際中の浮気については暗に認め、妻とのLINEのやり取りのスクリーンショットを公開した。

LINEでは24年12月11日に妻から「浮気しないでね」と届いており、はじめしゃちょーさんは「ごめんなさいもう絶対しません」と返信。さらに25年2月11日にも妻から「浮気しないで誠実に生きて」とメッセージが送られており、はじめしゃちょーさんは「本当に悪いことしたなって反省しています」と話していた。

なお、はじめしゃちょーさんは17年3月に現在の妻とは別の女性たちとの三股交際が発覚し、動画で謝罪していた。

そのため、この動画にSNSからは、「どうしてそんなに浮気するの？」「お互い妊活に前向きな気持ちで交際してたのに他の人と関係あったならもうそれは浮気を超えて不倫と言ってもおかしくないのでは」「これ以上家族を傷つけないであげてください」という声が集まっていた。