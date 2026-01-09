¡Ö¥¥¿¥¡¥¡¥¡¡×¡ÖºÇÂçµé¤ÎÊä¶¯¡×ºòµ¨J£²¤ÇMVP¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¤¬J£±¾º³Ê¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ª ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿µÈÊó¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ£²¤ÇÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Ä¹ºê¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¡¢£±·î£¹Æü¤ËM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Æ¤Á¤ã¤ó¹¹¿·¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢Âç¹¥¤¡×
¡Ö¥Þ¥Æ¤Á¤ã¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡ÖºÇÂçµé¤ÎÊä¶¯¡ª¡×
¡Ö¥¥¿¥¥¿¥¥¿¥¥¿¥¥¿¥¡¥¡¥¡¡×
¡Ö¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤¿¡×
¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Ç¯¤ÏJ£±ÆÀÅÀ²¦¡¢MVP³Í¤í¤¦¡×
¡ÖÄ¹ºêÍ¥¾¡¤ä¤Ê¡×
¡¡ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿µÈÊó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢28ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄ¹ºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤È°¦¾ð¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¦ÂÑ¤È±þ±ç¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤·¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
