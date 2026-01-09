この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「モバイルWi-FIルーター(ポケット型Wi-Fi)人気ランキングTOP6！」と題した動画を公開。最新のモバイルWi-Fiルーター6社を比較し、月額料金だけでなく端末代やキャンペーンまで含めた「実質的なコストパフォーマンス」で選ぶことの重要性を提示している。



動画では、「安くて速い」を基準に6社のモバイルWi-Fiルーターをランキング形式で紹介。特に注目すべきは、総合1位に輝いた「UQ WiMAX」である。月額料金は4,807円だが、「全員35,000円CBで最安」というキャンペーンを適用することで実質的な負担が大幅に軽減される点を高く評価。さらに端末性能も最大3.5Gbpsと高く、「性能◎コスパ最強」と結論付けている。



続いて2位には「楽天モバイル」がランクイン。月額3,278円という料金設定に加え、「楽天モバイルとセットで端末1円」という破格のキャンペーンが特徴だ。速度は最大150Mbpsと他社に劣るものの、その圧倒的な安さから「安さ重視の人向け」として推奨されている。



今回のランキング全体を通して、ネコさや氏は表面的な月額料金だけで判断するのではなく、端末代金や期間限定のキャンペーン、キャッシュバックなどを全て考慮した「実質的な総支払額」で比較検討するべきだという視点を提示。自身の利用スタイルに合わせて、コストと通信速度のバランスが取れたサービスを選ぶことが、後悔しないモバイルWi-Fiルーター選びの鍵であると示唆している。