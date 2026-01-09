【700人が絶賛】玉ねぎで甘うま！鶏むね肉で作る「うそっこ唐揚げ」って？

鶏むね肉1枚でOK！ボリュームおかず

リーズナブルで人気の鶏むね肉ですが、1枚だとボリュームに欠けがちですよね。今回は、そんなときにぜひ試してほしいレシピをご紹介。まるで唐揚げみたいな一品をさっそくチェックしてみてください。

かさ増しに玉ねぎをたっぷりと！

1.鶏むね肉を小さく切り、調味料につけます。





2. 鶏肉と同量の玉ねぎをみじん切りにし、片栗粉と卵を加えてざっくり混ぜ合わせます。





3. 熱した油に、かき揚げを揚げる要領でスプーンで少しずつ入れます。キツネ色に揚がったら出来上がり。





つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「玉ねぎがトロトロでたまりません」「驚くほどジューシーで感動！」「リーズナブルなのにメチャクチャおいしいです」など、実際作った人からの喜びのコメントがたくさん。





おからやえのきを入れたなどというコメントもありました。鶏むね肉で作る唐揚げはパサパサしがちですが、今回のレシピは玉ねぎ効果でジューシー＆甘く仕上がるのが嬉しいポイント。「うそっこ唐揚げ」などと言っていますが、本当の唐揚げよりおいしいかも!? これは絶対に試す価値ありです。（TEXT：森智子）