テスラが、アップルの「Car Key」（iPhoneやApple Watchのウォレットにクルマのキーを追加する機能）の採用を進めている証拠が見つかりました。

↑テスラのアプリを開かなくてもクルマに乗れるようになるかも。

テスラ専門の情報サイト・Not a Tesla Appによれば、テスラのモバイルアプリ（バージョン4.52.0）の内部から、「Harmony Wallet Key Card」へのコード参照が複数含まれていることが判明しました。これは、テスラ車がOSネイティブのデジタルキーの準備を進めていることを示唆しています。

テスラ車が現在使用している「Phone Key」は、スマートフォン上のアプリによるBluetooth通信に依存しています。これがCar Keyに切り替われば、デジタルキーはOSレベルで保存され、信頼性や利便性が向上します。

アップルは2020年からCar Keyへの対応を開始し、デジタルキー対応車両ならNFC、Bluetooth、またはUWB（超広帯域無線）を使用して施錠や解錠、エンジン始動が可能になりました。

Car KeyはiPhoneやApple Watchの「Secure Enclave」に保存され、「エクスプレスモード」ではFace IDやTouch ID、パスコードなしで使用できます。

先進的なテスラ車を専用アプリなしでドライブできる日を楽しみに待ちましょう。

Source: Not a Tesla App via MacRumors

