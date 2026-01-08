【新春特別インタビュー】

監督としてドジャースの佐々木朗希（24）、日本ハムの投手コーチとして大谷翔平（31）に関わったのが吉井理人前ロッテ監督（60）だ。2人が出場した2023年のWBCでは侍ジャパンの投手コーチを務め、チームを優勝に導いた。その吉井氏に佐々木や大谷、前回のWBCについて聞いた。今回は【大谷翔平編】。（聞き手=日刊ゲンダイ／崎尾浩史）

◇ ◇ ◇

──大谷は2度の右肘手術を経て、フォームが変わりましたよね。

「まず、腕の振りがコンパクトになり、リリースの高さも低く、スリークオーターくらい。後ろも小さくなった。肘への負担を考えたと思う。2度も手術をしたのだから、相当、肘に負担がかかっていたはずです。出力が高いので、ちょっと投げ方が悪いと、肘にくるんでしょう」

──新しいフォームは理にかなってる？

「いままでと投げるバランスが変わるので、上半身と下半身のタイミングが合わなかったらボロボロになるけど、合わせられるんだったら特には……負荷が減る分、良かったのかもしれない。スピードを上げようと思ったら、腕を少し下げた方が球速は上がる。それと得意のスイーパーも腕を下げた方が投げやすいと思うので。ただ、もっと良くなると思いますよ」

印象的なやりとりは…

──具体的には？

「足の使い方でちょっと損してるところがあると思う。軸足の股関節の使い方が、うまくはまってないように見える。もっと良くなる？ ええ、それこそ170キロくらいのボールを投げられるフォームになると思う。軸足の使い方があまりうまくは見えない。投げ終わった後、踏み出す足に最後まで体重が乗っていない。ちょっと三塁方向に力が逃げている感じがするので。それで真っスラしたり、シュートしたり、変なボールがいくときがあるじゃないですか。体重移動の方向がしっかり真っすぐになったら、もっとすごいボールを投げられるんじゃないかな。でも、今のバランスが、本人にとって一番いいかもしれない。バッティングのときは左足の股関節の使い方がめちゃくちゃうまいんです。でも、ピッチャーになると右足の使い方があまりうまいとは思わない。もっと良くなると思います」

──コーチの言うことは右から左と聞きますが。

「一応、コーチの言うことは頭で考えていると思うけど、自分のやり方でやりたいタイプなので。でも、そういう人の方がいい選手になります。質問してきたときに答える程度で大谷に技術的なことは何も言ったことがありません。これ、こんなふうになってるけど、どんな意図でやってるの？と聞くくらいでした」

──やりとりで記憶にあることは？

「WBCのときにスイーパーの投げ方を聞いたけど、難しかったので、これは人に教えられないなと（笑）。言うことないですよ、あんな選手に。それこそ機嫌良くやってもらえるようにするだけです。でも、彼は自分で機嫌を良くしようと、自分でできてるでしょ？ いまを生きていく、一番のコツだと思う。自分で自分の機嫌を取れるって、才能だと思いますよ。自然にできてるかもしれないですけど。でも、そういうのも勉強して意識してやっているかもしれない。だって嫌なことたくさんあるはずですよ」

──連絡は？

「世界一になったときに、おめでとうと連絡したら、3日後くらいに、ありがとうございますと。彼はいろいろなところから言われてると思うので、返信不要と書いても、そうやって送ってくるところは律義やなと思う」（つづく）

◇ ◇ ◇

