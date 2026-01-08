回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。

今回、食べログで点数3.73の高評価を獲得した、大阪を代表する人気店“極麺 青二犀（ごくめん あおにさい）”監修の「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」が登場します☆

スシロー「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “極麺 青二犀”監修「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」

価格：470円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数50万食が完売次第終了

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません

2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきたスシローのラーメン。

現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修されたラーメンをスシローで販売中です。

今回発売されるのは、食べログ点数3.73の高評価を獲得している大阪の人気店“極麺 青二犀”監修の「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」

今回監修された“極麺 青二犀”は、大阪府・吹田市に10年以上店を構える行列必至のラーメン店です。

定番の「黒二犀」は、インパクトのある黒いスープでありながら出汁の旨みと醤油の奥深いコクとキレを感じられ、多くのラーメンファンを魅了してきました。

今回、スシローで販売される「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」は、監修店同様黒いスープで、見た目に反してまろやかな味わいで、旨みと酸味のバランスが良い一杯。

さらに、提供前に黒胡椒をかけることでスパイスの香りも楽しめます。

“極麺 青二犀”店舗情報

大阪・吹田市に店を構える“極麺 青二犀”は、関西ラーメン界を代表する実力派として高い支持を集める名店。

店主・森山氏は、素材一つひとつの個性と真正面から向き合い、「本当に美味しい一杯とは何か」を追求し続けてきた職人です。

定番メニューの改良はもちろん、限定メニューの開発にも意欲的に取り組み、試作と検証を重ねながら多彩な一杯を生み出してきました。

そうした探究の積み重ねの中から誕生したのが、多くの支持を集め、限定商品から定番メニューへと昇格した「黒二犀」です。

醤油の奥深いコクとキレを軸に、素材の持ち味を丁寧に重ねた設計は、森山氏のラーメンづくりへの姿勢そのものを体現。

素材・技術・情熱のすべてを注ぎ込んだ一杯は、全国のラーメンファンを魅了し続けています。

大阪府・吹田市の行列必至の実力店“極麺 青二犀”が監修した旨みと酸味のバランスが良いラーメン。

スシローにて2026年1月9日より販売される「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “極麺 青二犀”監修「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」の紹介でした☆

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※監修元で提供されるメニューとは異なります

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心して賞味することができます

※写真はイメージです

