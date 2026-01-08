そうくるか！

ご存知の通り、今、宇宙は人工衛星で混み合っています。この軌道の混み具合をどうにかせにゃならん、と言われているわけですが、SpaceXは、Starlinkをこれまでよりも低い軌道へ移動させるようとしているんですって。

対象となるのは、現在およそ高度550kmを周回している約4,400基のStarlink衛星。これらは2026年を通じて、約480kmの低軌道へ段階的に移動される予定だといいます。

Starlink is beginning a significant reconfiguration of its satellite constellation focused on increasing space safety. We are lowering all @Starlink satellites orbiting at ~550 km to ~480 km (~4400 satellites) over the course of 2026. The shell lowering is being tightly… - Michael Nicolls (@michaelnicollsx) January 1, 2026

混み合いすぎて衝突リスクも高まっている

この判断の背景にあるのが、地球低軌道（LEO）の過密化です。通信や測位、地球観測などに使われる人工衛星は年々増え続けており、現在運用されている衛星の半数以上がStarlinkだとされています。SpaceXは将来的に、Starlinkを4万基規模まで拡張する構想も掲げています。

衛星が増えるということは、それだけ衝突のリスクも高まるということ。実際、人工衛星は日常的に軌道を微調整しながら、他の衛星や宇宙ごみとの接近を回避しています。もしこうした回避が何らかの理由でできなくなれば、短期間で大規模な衝突事故につながる可能性がある、という研究結果も報告されています。

衝突が連鎖するとデブリが大量発生

人工衛星同士が衝突すると、無数の破片が生まれます。この破片がさらに別の物体と衝突し、連鎖的に宇宙ごみが増えていく現象は「ケスラー・シンドローム」と呼ばれています。理論上、この状態が進行すると、低軌道が長期間にわたって使えなくなる恐れがあります。

とはいえ、単純に「衛星の数を減らす」ことは現実的ではありません。私たちの社会は、GPSや通信、気象観測など、人工衛星にますます依存するようになっているからです。

軌道を下げるという現実的な選択

そこでSpaceXが選んだのが、軌道そのものを下げるという方法でした。

比較的混雑の少ない高度帯へ移動させることで、衝突の確率を下げられるとしています。

軌道を下げる利点は他にもあります。

低い軌道では大気抵抗が大きくなるため、役目を終えた衛星はより早く大気圏に再突入します。今回の再配置によって、自然に地球へ戻るまでの時間は約80％短縮され、従来は4年以上かかっていたものが、数カ月程度になる見込みだと説明されています（これはすごいわ…）。

これは、2030年ごろに予想されている太陽活動の極小期も見据えた判断です。太陽活動が弱まると大気が収縮し、不要になった衛星が軌道上に長く残りやすくなるため、あらかじめ低軌道に置くメリットが大きくなります。

簡単じゃないけどやる価値は大アリ

数千基の衛星を計画的に軌道変更するのは、簡単な作業ではありません。SpaceXは他の衛星運用者や規制当局、米国の宇宙監視機関と連携しながら、慎重に進める必要があります。

理論上は、宇宙環境の安全性を高める合理的な一手に見えますが、その効果がどこまで現れるのかは、実際の運用を見守る必要があります。

ただひとつ確かなのは、宇宙がもはや「無限に広い場所」ではなくなっているという事実です。なので、やらない理由を見つけている場合じゃないんですよね。

今年も宇宙ネタは盛りだくさんになりそうです。

Source: X