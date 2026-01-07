総合格闘家・堀口恭司のトレーナーとして知られるアメリカン・トップチーム（ATT）のマイク・ブラウン氏が7日、自身のSNSを更新。

他団体の元王者らが世界最高峰の総合格闘技団体「UFC」に参戦した後の成績を根拠に「RIZIN王者は（UFCでも）対等に渡り合える」との見解を示した。

■RIZIN王者は勝率で成績際立つ

ブラウン氏は2025年12月14日時点のデータをもとに、各団体からUFCに移籍した王者らがどれだけ成功しているかを比較分析した表を掲載。

RIZIN王者は合計21勝を挙げて勝率72.4%をマーク。勝率50%前後が多い中、成績の良さが際立っており、全団体で“最高勝率”であることを示した。

ブラウン氏はこの表とともに「Rizin champs can hold their own…（RIZIN王者は対等に渡り合える）」と綴り、ATTに所属する元2階級制覇王者の堀口、昨年12月の大晦日大会でバンタム級新王者に輝いたダニー・サバテロ（米国）、ATTのトレーニングキャンプに参加した元フェザー級王者のクレベル・コイケをメンションし、激励した。

■Bellatorは厳しい結果に……

RIZIN初代ライトヘビー級王者のイリー・プロハースカ（チェコ）はUFCでも世界王者に輝くなど活躍。第2代RIZINバンタム級王者のマネル・ケイプ（アンゴラ）も現在フライ級2位に君臨しており、次期タイトル挑戦や堀口との再戦にも期待が高まっている。

なお、データによると最多勝利は米MMA団体「LFA」で193勝。RIZINとも対抗戦を行った米MMA団体の「Bellator」は35勝で平均勝率46.1%を記録。全体として、UFCのレベルの高さが窺える結果となった。

マイク・ブラウン氏が投稿したデータ（＠mikebrownmma）