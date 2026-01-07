この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

車中泊YouTuberが感動！デリカD:5の段差問題を一発で解決する「専用ベッドマット」の実力が凄かった

車中泊YouTuberのばも氏が運営するYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「もう段差で悩まない デリカD:5専用ベッドマットで快適車中泊」と題した動画を公開。デリカD:5のシートを倒した際に生じる大きな段差を解消し、快適な就寝スペースを確保するBivioac Auto製の専用ベッドマットをレビューした。



デリカD:5での車中泊において、シートをフルフラットにした際の段差は多くのユーザーが抱える悩みである。ばも氏も「段差がすごいんです」と指摘。本格的なベッドキットは3列目シートを取り外す必要があり、5人家族であるばも氏にとっては「サードシートがないと無理」と、現実的な選択肢ではなかったという。



そこで今回ばも氏が導入したのが、シートの上に敷くだけで段差を解消できるベッドマットだ。商品を広げると、車内の凹凸が見事に吸収され、広々とした平らな空間が出現。その変貌ぶりに、氏は「すごい平らなんだけど」「やべぇ」と驚きを隠せない様子を見せた。



実際に横になってみると、身長174cmのばも氏が足を伸ばしてまっすぐ寝られるほどのスペースが確保できた。気になる段差も全く感じないといい、「これ最高じゃん」「めちゃくちゃ快適」とその寝心地を絶賛した。さらに、3列目シートは立てたままで使用するため、後部の荷室スペースが犠牲にならない点も大きなメリットだ。使わないときは折りたたんで3列目シートの上に置いておけるため、収納場所にも困らない。



今回のレビューを通して、ばも氏は「シートを外さずに手軽に快適な車中泊をしたい」というデリカD:5ユーザーの願いを叶えるアイテムであると結論付けた。大掛かりな改造をすることなく、車内の居住性を格段に向上させるこのベッドマットは、多くのデリカ乗りにとって有力な選択肢となりそうだ。