Ä¹Ìî¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¾ë¡×¤Ë9.8Ëü¿Í¶ÃÃ²¡¡¡ÖÀ¨¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¿À¤«¡ª¡©¡×
Ä¹Ìî¸©¤Ç¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¾ë¡×¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û192.9ËüÉ½¼¨¡¢9.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà´°àú¤Ê¾ëá
¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¿À¡¹¤·¤µ¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ï¤ë¤Ï¤é¡Ê¡÷haruhara_kun¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î22Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¿¹õ¤ÎÌë¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤ª¾ë¡£¿¿²¼¤Ë¹¤¬¤ë¿åÌÌ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿À¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ì±©¤ÎÇòÄ»¤¬ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ï¤ë¤Ï¤é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î1Ëç¤Ï2022Ç¯11·î¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¿¼Ìë¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¾¾ËÜ¾ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¤â¤È¤â¤È¹ÈÍÕ¤È¤Î¶¦±é¤òÁÀ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌëÃæ¤ËºÆË¬¤·¤¿¤È¤³¤íÈþ¤·¤¤¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢µÞî±»£±Æ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¡£
Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¡¢´ñÀ×¤Î£±Ëç¤Ë
¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÇòÄ»¤â°ì½ï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¡×
¤½¤¦»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
ÇòÄ»¤ÏÌë¤Ç¤âÆ°¤²ó¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍýÁÛ¤Î°ÌÃÖ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿Æù¤Þ¤ó¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÌó2»þ´ÖÇ´¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÇòÄ»¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤òÄÌ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¤È°ì¿Í¤Ç¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë"Ç´¤ê¾¡¤Á"¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï9Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ª¤ª...!!À¨¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´°àú¡×
¡Ö¿À¤«¡ª¡©¡×
¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÇòÄ»¡£¤Þ¤µ¤Ë¿À¤ÎÉ÷³Ê¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë