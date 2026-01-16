Î¹¹Ô¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¤ËÁª¤Ö¡×»þÂå¤Ø ¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼Ä´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿¡È¥í¥¸¥¿¥Ó¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
2025Ç¯¤Î¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¡£
Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ã±¤Ë¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤ä¸ú²Ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÏÀÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÁª¤Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¤â¡© ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎ¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSkyscanner Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸¤¯Î¹¹Ô¤ò·×²è¤¹¤ë¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤¬ÆüËÜ¿Í1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·î¤ËÍâÇ¯¤ÎÎ¹¹Ô¤ò·×²è¡¦Í½Ìó¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤Î¹¹ÔÀè¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤ÎÆüÄø¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£Î¹ÀèÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ò·ï¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó6³ä¤¬Î¹¹Ô¤ÎÆüÄø¤ò½µËö¤ä½ËÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿µÙ¤ß¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤É¤ÎÆüÄø¡¦¤É¤Î¹Ô¤Àè¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢·×²èÅª¤ÊÎ¹¤ÎÎ©¤ÆÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÆü¾ï¤Î½ÐÈñ¤ò²æËý¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡Ö½ÉÇñ»ÜÀß¡Ê37%¡Ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òºï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î¹¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÀ¸100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ÂÃÏÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹Ô¤Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡Ö¤É¤³¤¬°Â¤¯¹Ô¤±¤ë¤«¡×¤«¤éÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï6³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8³ä¤¬¡Ö½ÐÈ¯Æü¤´¤È¤ÎÃÍÃÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÍ½Äê¤ò·è¤á¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢9³ä¤¬¡Ö¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë°Â¤¯Î¹¹Ô¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÆÃÄê¤Î¹Ô¤Àè¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê¤äÆüÄø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÎ¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ÎËþÂÅÙ¤ò¡Ö»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤Ï19¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤òÁªÂò¡£·×²èÃÊ³¬¤Ç¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÈæ³Ó¤·¤ÆºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Î¹¹ÔÃæ¤ÎËþÂÅÙ¤ÏÃ±½ã¤ÊÂ»ÆÀ´ªÄê¤ÇÂ¬¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¸úÎ¨¤ÈÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤¬¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡×¡£Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦1200°Ê¾å¤ÎÎ¹¹Ô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾ðÊó¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÎ¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤ÊÎ¹¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÈ¯Æü¤òÁ°¸å¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µÙ¤ß¤äÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤Î¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¾ðÊó¤ò°ìÅÙ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÆü1,100²¯·ï°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Î¶¯¤ß¡£ÁªÂò»è¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤ÊÀáÌó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¸¤¯Áª¤Ö¡£¤½¤¦¤·¤ÆÉâ¤¤¤¿Í½»»¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¾¯¤·¹ë²Ú¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡£¥í¥¸¥¿¥Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤ÎÂÎ¸³¤¬¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤ÎµÙ²Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¤É¤³¤«°Â¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥Ç¡¼¥¿¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¹çÍýÅª¡×¤ÊÎ¹¥È¥ì¥ó¥É
Âç³ØÀ¸¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡Ö½ÐÈ¯Æü¤´¤È¤ÎÃÍÃÊ¡×¤òÈæ³Ó
¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼
¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È
- ¡ü¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¡×¸¡º÷¡§ ÌÜÅªÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ°Â¤ÎÅÏ¹ÒÀè¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¡ü¥×¥é¥¤¥¹¥¢¥é¡¼¥È¡§ ²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌÃÎ¡£ºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤ºÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ü»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ä¡¼¥ë¡§ ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¥°¥é¥Õ¤Ê¤É¤Î»ëÇ§À¤Î¹â¤¤UI¤Ç¡¢Æü¤´¤È¤Ë²Á³Ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÆü¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¹çÍýÅª¤«»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÈ¯ÃÏ¤ÈÌÜÅªÃÏ¤òÆþÎÏ¤·¡¢¡ÖÆüÉÕ¤òÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡ÖºÇ°ÂÃÍ¤Î·î¡×¤¬°ìÌÜÎÆÁ³
Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤¬Î¹¤Î¼Á¤òÊÑ¤¨¤ë
