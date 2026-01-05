この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「戦力外の話し合いは甲子園の予選が始まる頃には始めている」元球団役員が明かすプロ野球のシビアな現実

元プロ野球球団役員の小林至氏が、自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」で「【戦力外通告】いつから話し合われる？／選手への伝え方／クビを免れる裏技／セカンドキャリア支援」と題した動画を公開。プロ野球の年末の風物詩ともいえる「戦力外通告」について、球団フロントの視点からその知られざる実態を解説した。



動画の冒頭で小林氏は、戦力外とする選手の話し合いがいつ頃から始まるかという問いに対し、「だいたいシーズン始まって3カ月くらいから。甲子園の予選が始まるくらいには始めている」と明言。多くのファンがシーズン終盤と考える戦力外の議論が、実際には6月頃から始まっているという衝撃の事実を明らかにした。



小林氏によると、戦力外の判断は決してその年だけの成績で決まるものではなく、数年来のパフォーマンスを基に「ラストチャンス」を与えられた選手が対象になることが多いという。その意思決定の中心を担うのは、監督やコーチといった現場の指導者ではなく、「ファームコーディネーター」や「ファームディレクター」と呼ばれるフロントの編成責任者であると解説。現場はあくまで「育成」や「勝利」という短期的な目標を追う立場であり、中長期的なチーム編成の責任はフロントが負うべきだとその役割分担を明確にした。



さらに、戦力外選手の決定は「短期・中期・長期の3階層の意思決定」に基づくと説明。?「いま勝つことができるのか」（短期）、?「年齢・ポジション別の層の厚さ」（中期）、?「10年後に目指すチーム」（長期）という多角的な視点から総合的に判断されるという。このプロセスがあるため、日本シリーズでの一時的な活躍で決定が覆ることは「ない」と断言。あくまで組織としての一貫した方針の下で、非情な決断が下される実情を語った。