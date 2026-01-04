ニット買うより“こっち”かも！【大人のハニーズ】40・50代のきれい見え♡「ドレープトップス」

ミドル世代のきれいめコーデには、セーターよりもドレープが上品なトップスがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したドレープトップス。大人らしいきちんと感も醸し出せて、つい手に取る一着になりそうです。

胸元のドレープが上品なきれいめトップス

【GLACIER lusso】「ドレープトップス」\2,680（税込）

胸元のドレープが特徴で、上品見えが狙えるトップス。ストレッチ性のあるきれいめ素材で、一枚で着るほか、上にジャケットを羽織った着こなしもおすすめです。華奢なネックレスを添えると肌の露出を調整しつつ、デコルテをきれいに見せてくれるかも。ブラック・アイボリー・グレージュの3色がラインナップ。

ジャケットを羽織ってエレガントな大人コーデに

こちらは色違いのグレージュを着用。ニュアンス感があって上品なグレージュは、お仕事シーンにもマッチしそう。ジャケットを羽織れば、きちんと感も上品さも備わったコーデに。ジャケットがオーバーサイズでも、スリムなナロースカートならバランスを取りやすいです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M