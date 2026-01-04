【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 2−5 アメリカ代表（日本時間1月4日／トライデントアリーナ）

【映像】本当に素人？神コースに突き刺した瞬間

人気ゲーム配信者の加藤純一が、元日本代表FWの柿谷曜一朗直伝のPK必勝法でゴールネットを揺らした。冷静に打ち抜いた神様コースへの一撃にファンたちも衝撃を受けている。

日本時間1月4日に「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」が開幕し、日本代表はグループステージ初戦でアメリカ代表と対戦した。

「キングス・リーグ」とは、元FCバルセロナのジェラール・ピケが主催する新時代の7人制サッカー大会。従来のサッカーとは異なり、試合時間が合計36分＋α、サイコロで人数が決まる、得点が倍になるカードなど、ビデオゲームのようなエンターテインメント性が最大の特徴だ。

そんな7人制サッカーのW杯に日本代表の「プレジデント（会長／オーナー）」として挑むのが、登録者数120万人超、最高同時接続数約50万人を誇る日本一のゲーム配信者・加藤だ。大会には、プレジデント自らが試合中に一度だけPKを蹴ることができる「プレジデント・ペナルティ」という独自ルールが存在。現在40歳でサッカー未経験の加藤だが、これまで7本中5本のPKを成功させている。しかし、前回大会では大事な場面で失敗し、3大会連続でグループステージ敗退を喫していた。

そこで大会前に加藤は、チームの強化責任者である柿谷とPK練習を実施。カーブシュートの技術、目線、助走の3つの極意を伝授された。すると、日本が1ー4と3点を追いかける29分、ついに成果を見せる時がやってきた。

プレジデント・ペナルティを発動させ、コート上に加藤が登場。ABEMAで解説を務めた柿谷は「我々のボスですから、この状況を一変するには加藤さんのゴールしかない」と期待。加藤は堂々とした歩みで、審判や相手GKと握手を交わし、スポットにボールをセットした。

ふっと一呼吸置いてゆったりとした助走に入り、最後までGKの動きを見ながら右足を一閃。GKから離れていくようなカーブ軌道を描いて、ボールはゴールの左上へと突き刺さった。

強烈な一撃にファンも興奮

決まった瞬間に柿谷も「うまい！完璧！GKが間に合ってないですからね。読んでたとしてもこのスピード、このコースにければ入ると伝えていましたが、その通りにこの舞台でやる度胸と技術の高さが出ましたね」と絶賛するゴール。日本の選手たちも加藤を囲んで歓喜の輪ができた。

サッカー素人とは思えない見事なシュートにはファンも興奮。ABEMAのコメント欄は、「うますぎるw」「素晴らしいコース」「こんなキックできるのかよ」「天才」「そこに決めるか」「特訓の成果だな」「本当に素人か？」など騒然とした。

加藤のゴールで勢いを増した日本は、嵩にかかって一気に攻めたが、2ー5で敗戦した。試合後のインタビューで加藤はPKのシーンについて「柿谷さんに教わった通り、練習通りに蹴ってやりました」と手応え十分。敗れた試合については「落ち込んでる暇はない。俺たちはこんなもんじゃない。次、絶対に勝ちます」と意気込みを口にした。

日本代表は次節、レジェンドのセルヒオ・アグエロ率いるアルゼンチン代表と対戦。日本時間で1月8日早朝7時のキックオフ予定だ。

（ABEMA／キングスW杯）

