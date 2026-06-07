石油輸出国機構（OPEC）本部に掲げられたロゴ＝2022年3月、ウィーン（AP＝共同）【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志7カ国は7日、7月の生産枠を日量18万8千バレル拡大することで合意した。世界の石油需要の約0.2％に当たり、4カ月連続の小幅な増産となる。中東情勢の悪化に伴ってホルムズ海峡が事実上封鎖され、湾岸産油国は供給に制約を抱える。生産枠拡大は