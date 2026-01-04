カズレーザー＆二階堂ふみの「婚姻届の証人」を務めたと同世代俳優が告白「言っていいか…」
お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が3日放送されたテレビ東京系「テレ東は“知の駅伝”〜2026年政治・経済・ビジネスをビックリ予想〜」に出演。昨年8月に結婚した女優二階堂ふみとの婚姻届の証人を務めたことを、同世代の俳優が告白する一幕があった。
この日、同番組では、同じ年に生まれた人たちの人生を探る「同級生プレイバック」というコーナーを放送。同コーナーのMCを務めたカズレーザーのほか、同じ「昭和59年生まれ組」の俳優えなりかずきらがスタジオで共演した。
アナウンサーから「カズさんとえなりさんが同級生」と紹介されると、カズレーザーは「えなりさんはほんと、同級生の中ではこの世界では一番、お世話になってます」と明かした。
すると、えなりは「言っていいか分かんないですけど、（えなりが）結婚の証人欄に…」と言い出し、自身がカズレーザーと二階堂の婚姻届の証人になったことを告白。カズレーザーが「まだ発表してないんで」と笑顔で突っ込むと、えなりは「違う違う、発表してました。去年」と返した。実際、えなりは昨年9月、フジテレビ系「相葉◎×部」の中で、カズレーザーと二階堂の「婚姻届の証人」を務めたことを明かしていた。