階段の吹き抜けに張ってある落下防止用ネットの上で、悠々とくつろぐ猫さん。下から見てみると、猫好きさんにはたまらない絶景が…！

大きな反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で81万回再生を記録し、「思わず声出た」「可愛さの破壊力がッ♡」「ありがとうございます眼福ですなっ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：階段の落下防止用ネットの上でくつろぐ猫→『下から見ると』…たまらなく可愛い『絶景』】

思わぬ場所でくつろぎ中

YouTubeチャンネル『Mallowhanna』に投稿されたのは、まさかの場所でくつろぐ猫さんの姿を下から撮影した時の様子。登場したのは、サバ白猫の女の子「はな」ちゃんです。

この日、はなちゃんがくつろいでいたのは、なんと階段の吹き抜けに張られた落下防止用のネットの上だったそう。手すりで遊ぶはなちゃんたちのためにゴルフネットを張ったそうなのですが、完全にくつろぎスポットと化してしまっています。

まさに絶景！

かなりリラックスしているのか、もしくは眠っているのでしょうか。下から見ている飼い主さんに背を向けて横たわり、撮影されていても見向きもしないはなちゃん。まるで大きなハンモックで寝ているようで、居心地が良いのかもしれませんね。

そして、何よりも注目すべきは…、ネットからはみ出ているはなちゃんのもふもふの毛！思わず手を伸ばしてしまいたくなるような素晴らしい光景で、「階段の上り下りのたびにこの絶景を楽しめます」と仰る飼い主さんがなんとも羨ましいです。

別バージョンもたまりません

時にはうつ伏せバージョンも見られるそうで、もちろんはみ出ているお腹の真っ白なもふもふの毛に、ネットにちょこんとかけられた両前足。さらに、前足の間からじっと覗くお顔や飛び出た後ろ足など…、こちらの姿もたまらない可愛らしさです！

こんなにもスリルある場所でくつろげるのは、さすがは猫さんといったところ。ちなみに、飼い主さんが補強をしてくれているので、安全性もばっちりのようです。ネットの上が、すっかりお気に入りのはなちゃんなのでした。

投稿には「はぅぁぁあああ！！絶景かな絶景かな」「うつ伏せのお腹触りたすぎる。かわいい。もふもふ。。。」「最高の眺めだ…」「めっちゃ腹筋割れてるみたいでかわええ」「今まで求めていた「下から猫を愛でる方法」の最高峰かもしれん」「自宅で絶景拝めるなんて羨ましすぎる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Mallowhanna』では、はなちゃんと同居猫のまろくんの日常の様子が投稿されています。幸せそうにのびのびと過ごすふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

