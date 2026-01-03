Eikyuが展開する虫除けグッズ「おにやんま君(R)」シリーズより、新商品の発売と従来品の価格改定について発表。

2026年2月27日(金)より新商品「スーパーおにやんま君(R)」と「プリティあかねちゃん(R)」が登場し、これに合わせて2026年1月1日より従来品7アイテムの価格見直しが実施されます。

Eikyu「おにやんま君(R)」シリーズ

新商品発売日：2026年2月27日(金)

価格改定日（従来品）：2026年1月1日

販売場所：全国の取り扱い店舗など

Eikyuが発案・製造販売し、累計販売実績200万個を突破した虫除けグッズ「おにやんま君(R)」と「あかねちゃん(R)」シリーズ。

この度、特許を取得し進化した新商品「スーパーおにやんま君(R)」と「プリティあかねちゃん(R)」がラインナップに加わります。

また、新商品の発売を記念して、2026年1月1日より従来品7アイテムの価格見直し（値下げ）が決定しました。

物価上昇が続く中、「日本製だからこそ『おにやんま君』がもっと手に取りやすい価格になれば嬉しい」「薬剤不使用の虫除けグッズを試してみたいが価格が少し気になる」といった利用者の声に応える形で実現。

人件費、製造コスト、輸送費等の見直しを行い、より求めやすい価格での提供となります。

スーパーおにやんま君(R)

価格：1,430円(税込)

2026年2月27日(金)に登場する新商品です。

従来品の大切な要素はそのままに、特許を取得。

ストラップと安全ピンのどちらでも使用ができる2WAY仕様へと進化しています。

プリティあかねちゃん(R)

価格：1,210円(税込)

「スーパーおにやんま君(R)」と同時に登場する新モデル。

こちらも進化した仕様となっており、より使いやすくアップデートされています。

従来品「おにやんま君(R)」「あかねちゃん(R)」シリーズ（価格改定）

2026年1月1日より、従来品7アイテムの価格が見直されます。

本体だけでなく、持ち運びに便利な専用ケース等の付属品もプライスダウンの対象です。

従来品は1,000円以下のプライスダウンでの販売が決定しており、これまで以上に手に取りやすい価格となります。

新商品の登場に加え、既存ラインナップもより身近な価格へと改定される本シリーズ。

薬剤不使用の虫除けグッズとして、これからの季節にさらなる注目が集まります。

Eikyu「おにやんま君(R)」シリーズ 新商品＆価格改定の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ストラップと安全ピンのどちらでも使用ができる2WAY仕様へ！Eikyu「スーパーおにやんま君(R)」 appeared first on Dtimes.