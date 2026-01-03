この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ミルクをあげるから食べない」は本当？離乳食を進めたい親が今さら聞けないミルクとの付き合い方

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「ミルクが主食。ごはんをほとんど食べない1歳児」と題した動画を公開。1歳を過ぎても離乳食が進まず、ミルクばかりを飲んでしまう子どもの食事について、多くの親が抱える悩みに答えた。



動画では、1歳の子どもが離乳食を食べないためミルクをあげているという保護者の悩みを紹介。保健師から「ミルクをあげているから離乳食を食べない」と指導されたものの、「食べないから仕方なくミルクをあげている」という悪循環に陥っているという。この問題に対し、助産師HISAKOさんは、保健師の指摘は医学的には「正論」であると認める。



HISAKOさんによると、小児科や小児歯科の観点では、ミルクを飲むという原始的な口の動きから、固形物を咀嚼して飲み込むという高度な動きへ移行することは、口腔内の発達に不可欠である。そのため、ミルクの飲み過ぎが離乳食の妨げになっているという指摘は間違ってはいないという。



しかしHISAKOさんは、「それだけではない」と続け、子どもの心の問題にも目を向ける必要性を説く。HISAKOさんによれば、子どもがミルクを欲しがるのは単に「好きだから」であり、特に哺乳瓶で飲む行為には科学的にも証明された「鎮静作用」があるという。子どもにとってミルクは心を癒す重要な存在であり、それを無理に取り上げようとすれば、子どもは精神的なストレスから「ストライキを起こす」可能性があると指摘。極端なケースでは、食を拒否し続けて脱水症状で入院に至る子どももいるという。



結論としてHISAKOさんは、「状況ではなく子どもを見ることが大切だ」と語る。子どもの機嫌が良く、体重や身長が順調に伸びているのであれば、たとえミルクが中心の食生活であっても過度に心配する必要はないという。医学的な正論に縛られず、子どもの心の安定を優先しながら、その子のペースでゆっくり進めていくことの重要性を強調し、動画を締めくくった。