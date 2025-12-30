第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。激戦の合間に流れるCMも毎年話題に。年始特別バージョンとして、地上波中継で流れたCMナレーションの豪華な“襷リレー”に反響が広がっている。

駅伝中継の合間に放送されたのは、サッポロビールの「第102回箱根駅伝 たすきは待っている編」と題されたCM。“たすき目線”の描写で、たすきが箱根駅伝を走る選手に向けて様々なメッセージを語りかける内容になっている。

楽曲には人気バンド羊文学の「光るとき」を使用。さらにナレーターとして、5人の声優（神谷浩史、小西克幸、花江夏樹、松岡禎丞、森田成一）が起用され、60秒の映像に選手への語りかけが吹き込まれた。

ネット上では豪華声優陣によるナレーションの“襷リレー”が話題に。「豪華すぎてびっくり」「箱根駅伝ファンにも声優ファンにもたまらない」「聞き入ってしまった」「声優の襷リレーじゃん」との声で沸いていた。

サッポロビールは公式リリースで「第102回箱根駅伝を走る選手、これから箱根駅伝を目指す未来の選手、応援するファンの方々はもちろん、目標に向かって努力するすべての人々の心にたすきの様に寄り添ったCMとなっています。箱根駅伝の放送とともに、このCMもお楽しみください」とメッセージを寄せている。



（THE ANSWER編集部）