あいみょんが、メジャーデビュー10周年を記念した阪神甲子園球場公演『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 阪神甲子園球場』を7月14日、15日の2日間にわたり開催する。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、YOASOBI、BUMP OF CHICKEN、あいみょん…NHK『18祭』だけの熱量が生む楽曲）

本情報は、1月2日の『あいみょんのオールナイトニッポンGOLD』放送直前に、特設サイトにてティザー映像が公開され、その直後の放送内であいみょん本人の言葉で発表されたもの。阪神甲子園球場でのライブは自身2度目となり、2022年に開催された『AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト-』から4年ぶりの公演となる。なお今回はバンド編成でのパフォーマンスだ。

これまでの活動の軌跡、そして次なるステージへと向かう節目のタイミングで行われる本公演は、アニバーサリーイヤーを象徴するライブとなるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）