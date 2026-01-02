地層を見れば絶滅の歴史がわかる？ 生物最古の時代を紐解く「地質時代」の考え方とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

生命史をひもとくために欠かせない「地質時代」とは？

地層が教える絶滅と進化の歴史

地球の歴史はとても長く、約46億年にもおよびます。その中で、生き物の進化や環境の変化を調べるときに使われるのが「地質時代」という考え方です。これは、地層に残された化石や岩石の特徴をもとに、地球の歴史をいくつかの時代に分けたものです。地質時代をたどることで、「どんな生き物が、いつ、どんな環境で生きていたのか」がわかるのです。

地質時代は大きく分けて「古生代」「中生代」「新生代」の3つがあります。

およそ5億4000万年前に始まった古生代は、生命が海の中で大きく広がった時代です。多様な生き物が一気に登場した「カンブリア紀」を経て、やがて魚や両生類が現れ、最初の陸上生物も誕生しました。

続く中生代は、約2億5000万年前から約6600万年前まで続き、恐竜が地上を支配していた時代です。ほかにも大空を飛ぶ翼竜や、海を泳ぐ巨大な爬虫類など、スケールの大きな生き物たちが活躍しました。しかし中生代の終わりには、大噴火や隕石衝突などが原因とされる大きな絶滅が起こり、恐竜たちの栄華は幕を閉じました。

そして新生代は、恐竜絶滅後の約6600万年前から現在まで続く時代です。哺乳類や鳥類が一気に進化を遂げ、人類も誕生しました。

地層から見る絶滅と進化の歩み

