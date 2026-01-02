本日放送『木梨憲武のスポーツKING！』超豪華70人が参戦「お祭りのような盛り上がり」

本日1月2日（金）、木梨憲武が夢のスポーツ対決をプロデュースする『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』が放送される。

日頃からアスリートとも親交の深い木梨が、その人脈をフルに生かしてスポーツ界の現役トップアスリートや華々しい成績を残したレジェンド、スポーツが得意な芸能人を招集。ジャンルを超えたガチバトルを繰り広げる。

陸上、バドミントン、綱引き、卓球、ゴルフ、サッカーまで、超豪華メンバーが集結。圧巻の好プレーや爆笑の珍プレーでお正月を華やかに彩る。

《陸上対決》では、木梨憲武＆長嶋一茂が「チーム木梨一茂」を結成。俊足自慢の満島真之介、なかやまきんに君、おばたのお兄さんを従えて挑む。

対する松岡修造率いる「チーム修造」は、パリ五輪やり投の金メダリスト・北口榛花と、東京・世界陸上で5位入賞を果たした110mハードル日本代表・村竹ラシッド、同大会で400mリレーのアンカーを務めた鵜澤飛羽という陸上界を代表する3人が集結。

デモンストレーションでは、村竹・鵜澤がまさに世界水準の脚力を披露し「チーム木梨一茂」を圧倒するが、木梨が「もう1人、ヤバい助っ人を呼んでいます！」と迎え入れたのが、通算4600勝を超える日本競馬界のレジェンド・武豊。ドラマ『相棒』の杉下右京の衣装をまとった見届け人・水谷豊との“Ｗ豊”豪華共演も実現する。

また、射的台に置かれた的にバドミントンのスマッシュを打ち込んで高得点を狙う「スマッシュ射的」では、「チーム修造」に副キャプテンとして石川佳純が参戦。

さらに、今回限りの復活を果たしたパリ五輪バドミントン女子ダブルス銅メダルのシダマツペア（志田千陽・松山奈未）、卓球最強兄妹・張本智和＆張本美和、東京五輪柔道100kg級金メダリストで2025年新日本プロレスに入団しプロレスラーに転向、1月4日にデビュー戦を控えているウルフアロン、陸上対決に引き続き北口榛花、村竹ラシッド、鵜澤飛羽らが集結する。

一方、人数が少ない「チーム木梨一茂」は助っ人を招集。それは、世界バドミントン2025で3度目の優勝を果たした山口茜。今回は、山口と北口が2009年に戦った当時の貴重な映像を公開するほか、2人が約17年ぶりに直接対決を行う。

綱引き対決では、「チーム修造」のウルフアロンが、なかやまきんに君、みちお（トム・ブラウン）、大鶴肥満（ママタルト）、そして長嶋一茂という最強芸能人軍団と1対1のガチバトル。パワー全開の芸能人軍団4人との連戦で体力の消耗は激しいウルフに、木梨は弱点をつく秘策を準備。彼を圧倒する超強力な助っ人を呼び込むが…。

さらに卓球対決には、「チーム木梨一茂」の新たな助っ人として、日本卓球界のレジェンド・水谷隼、2025年全日本卓球選手権大会で初優勝に輝いた松島輝空＆次世代オリンピック候補と名高い松島愛空兄妹が参戦する。

◆ヒロミと相葉雅紀が緊急参戦！

《ゴルフ対決》は、木梨憲武とともに水谷豊が「チーム旅する相棒」をけん引。

加えて、小栗旬、野球界のレジェンド・松坂大輔もボストンから駆けつける。

そんな「チーム旅する相棒」と相まみえるのが、『相葉ヒロミのお困りですカー？』からヒロミと相葉雅紀が率いる「チーム相葉ヒロミ」。

「対戦相手を探している」という木梨の“お困りごと”を解決するべく、番組おなじみのそろいのつなぎ姿で緊急参戦。小泉孝太郎、元千葉ロッテマリーンズ・里崎智也を従えて対決に臨む。

また、《ゴルフ対決》を華やかに彩る女子プロの面々も超豪華。

2019年全英女子オープン優勝のおなじみ渋野日向子、2025年の全英女子オープンでメジャー自己最高2位の勝みなみ、2024年米女子ツアー「アムンディ エビアン選手権」で悲願のメジャー制覇を成し遂げた古江彩佳（以上《チーム旅する相棒》）という海外ツアーで活躍する3人。

そして、2015年・2016年賞金女王のイ・ボミ、今季初優勝を含む4勝を挙げて2025年の賞金女王となった佐久間朱莉、2025年からアメリカツアーに参戦して日本人最速となる5戦目で初優勝を遂げた実力者・竹田麗央（以上《チーム相葉ヒロミ》）と新旧の年間女王がそろい踏みとなる。

さらに、「浮島WBC（ウォーター・ボール・キャッチング）対決」は、打ったボールを浮島にスタンバイしているキャッチング部隊がキャッチできたら得点が入るルールだが、キャッチング部隊の面々も豪華。

遠藤章造（ココリコ）、元プロ野球選手の糸井嘉男、おばたのお兄さん、オラキオ、高岸宏行（ティモンディ）、エバース、バッテリィズ、キンタロー。、XENO（金の国、旧芸名：渡部おにぎり）、KIMI（DA PUMP）という総勢12人の精鋭がそろった。なかでも、糸井の大ハッスルぶりは必見だ。

◆《サッカー対決》に竹内涼真が登場！

最終競技の《サッカー対決》（解説・松木安太郎）では、木梨憲武率いる「木梨ジャパン」とナインティナイン・矢部浩之率いる「矢部ジャパン」が熱き2番勝負を繰り広げる。

「木梨ジャパン」のメンバーは、前園真聖、遠藤保仁、高原直泰、柿谷曜一朗、権田修一、そして先日「藤枝MYFC」の監督に就任した槙野智章という元日本代表のレジェンドOBと、俳優代表・伊藤淳史。

対する「矢部ジャパン」には、高校時代には東京ヴェルディのユースチームに所属していたほどの実力者・竹内涼真をはじめ、元日本代表の稲本潤一と中山雅史、そして相馬勇紀（FC町田ゼルビア）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、安藤智哉（アビスパ福岡）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）ら日本を代表する現役選手がそろう。

竹内涼真が「僕の青春」と憧れの稲本潤一に愛の告白をするというまさかのラブラブモードからの幕開けとなった《サッカー対決》だが、試合開始を前に、ワールドカップイヤーの2026年にふさわしい日本代表の森保一監督が特別ゲストとして登場。急きょ夢のPK始球式が実現する。

森保監督のシュートの行方は？

◆木梨憲武 コメント

スポーツの種類は違えど、各ジャンルのプロが楽しみながらも真剣に勝負に挑んで一つになれるのが、改めて素晴らしいと思いました。まぁ、おじさんはだいぶ疲れましたが（笑）。“楽しいお正月を作る”というみんなの美しい姿をお見せできると思います。

陸上や卓球、バドミントン、綱引きでは、トップアスリートたちのプレーを間近で見られる喜びを感じていました。長嶋一茂さんと松岡修造さんというテレ朝の看板2人の対決も面白かったし、今回は“テレ朝祭り”だったと思います！

《ゴルフ対決》は、ヒロミと相葉君が「お困りですか？」と助けに来てくれました。そこに女子プロ選手6人、ボストンから駆けつけてくれた松坂大輔君、小栗旬君、小泉孝太郎君ほか、ゴルフが大好きな豪華なメンバーが集結してくれて、うれしかったですね。もちろん、右京さん（水谷）が今年も参戦してくれたのも頼もしかったです。

プロの真剣勝負の技術が見られたり、ココリコの遠藤君、バッテリィズやエバースが参戦してくれた浮島隊が、心をひとつにして感動すら呼ぶドラマを起こしてくれたり、見どころも多いです。糸井君が活躍したり、しなかったりする姿も楽しんでほしいですね。

そして、スタッフの多さと、何と言っても48台のカメラ！ それで捉えた迫力の《スピード・ゴルフリレー》では、いろんなドラマも生まれました。面白かったです！

《サッカー対決》は、豪華なメンバーで素晴らしいチームワークと連係でした！ やべっち（矢部）とはお互いキャプテンとして対決しながらも、PK対決のアイディアもその場で話して、予定していたものを変えちゃったりしましたが（笑）、結果、すごく盛り上がりました！

森保監督も冒頭のご挨拶だけじゃもったいないから「1球だけボール蹴ってください！」って無茶振りしてしまいました。始球式として快諾してくれてうれしかったですね！

ジャンルの違うメンバーが集まって、それほど細かな打ち合わせもせずにオープニングトークから数秒で心一つになって盛り上げられる。《サッカー対決》に限らず、ほかの競技もそうですが、これはもう“ドキュメンタリーエンターテインメント”です！

筋書きのないドラマをみんなで作り上げていった感じで、撮れ高は最高！ 見どころ満載となっています！

◆水谷豊 コメント

ゴルフ対決では、やはり《浮島WBC》が印象に残っています。僕もいいショットが打てましたし、何より、糸井さんの大活躍がすごかったですね。それと《ドラコン対決》は…あまり見てほしくありません（笑）。

カメラ台数もギャラリーも多かったですし、すごく盛り上がった収録になったと思います。（木梨）憲武が「テレ朝祭り！」なんて言っていましたが、まさにお祭りのような盛り上がりでした。

陸上、バドミントン、卓球にゴルフ…世界のトップアスリートが集結し、皆さん“本気”で挑んでいます。ぜひお楽しみください。

僕は今年が最後、今年が最後と言い続けていますが（笑）、またご縁がありましたら、ぜひ参加したいですね！