格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の状態を明かした。

朝倉は昨年12月31日に行われた格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントでRIZINフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に1RTKO負け。試合後には首を固定されたまま担架で運ばれ救急搬送され、眼窩底骨折だと診断されていた。

朝倉は「試合を終えて」とのタイトルで動画を投稿。冒頭、にこやかな表情で右手を上げながら「ごきげんよう皆さん」と元気にあいさつした。ファンに向け「応援ありがとうございました。たくさんの声援をいただいて感謝します。4万5000人ぐらい来ていたということでした。ペイ・パー・ビューで見てくれた方も多いでしょう」と感謝。試合について「結果が伴わなくてとても悔しいですけど、後悔はないし、やることはやってきた結果なので。ただただ（シェイドゥラエフは）強かったッス」と振り返った。

自身のダメージについては「後頭部というか耳の後ろを殴られたので試合中は意識が飛んでいたと思う」と説明。試合直後を振り返り「ずっと気持ち悪くて…。眼窩底が折れると何か気持ち悪さがある」と左目付近を指さしながら説明し「（救急車の）ブレーキの度に吐きそうで、寝てると気持ち悪いからずっと座っていた」と明かした。

動画撮影の時点でMRI検査はまだ受けていないというが「ちゃんと検査しないと分からない部分はあるけど、CTでは（脳に）出血とかはないみたい」と明かした。ただ「（眼窩底に）穴は開いている状態なので、もし今後選手を続けるなら、そこにプレーとを入れといた方が（良い）。視界で相手のパンチに反応できるかが大事になってくるので、手術した方が良いんじゃないかという話になっていました」と話した。

今後については「どうなるか分からないですけど、俺は自分のことを強いと思っているので、あんな負け方をしたけど。まだやる相手がいるんだったらまた復帰したいと思っています」とリングに戻る意欲を示した。

試合後に更新した自身のインスタグラムでも「沢山の応援ありがとうございました」と感謝を記すとともに「眼科底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました」と現状を伝えていた。