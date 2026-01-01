人気YouTuber・はじめしゃちょー「パパになりました」女児誕生を報告

YouTuberのはじめしゃちょー（32歳）が1月1日、自身のYouTubeやSNSで、「パパになりました」と報告している。



はじめしゃちょーはこの日、YouTubeに報告動画「はじめしゃちょーパパになりました。 」を更新。新年の挨拶と共に、「私事ではありますが、2026年の最初ということで報告がございます」と切り出し、赤ちゃんを抱いて登場した。



そして「赤ちゃんが産まれました〜」「実ははじめしゃちょーですね、結婚して、その後なんと…赤ちゃんが産まれました〜」と報告。腕に抱いた我が子を見つめながら「まだね、産まれたばっかりでこんなにちっちゃいんですよ。ね？」「おとなしいんですね。産まれたばかりの赤ちゃんって寝るか泣くかって話を聞いてたんですけれども、なんかね、この子、結構大人しくてすごい良い子なんですね」などと語っている。



ちなみに、赤ちゃんの性別は女の子だという。



なお、“赤ちゃんの顔を映すか、映さないか問題”について、はじめしゃちょーは妻や周囲の人たち、事務所とも検討に検討を重ねた結果、「（今のところは）顔は隠さずに行きたい」という方針を明らかにしている。