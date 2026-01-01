MC所ジョージ×バナナマンの正月特番が今年も放送！“最近見なくなったモノ”を大調査

お正月を迎えるたびに感じる“時代の移り変わり”をいろいろな角度から楽しむ時間旅行バラエティ『おしょうバズTV』。

2021年より放送を開始した同番組の第6弾が、今年も1月1日の元日に放送される。

所ジョージとバナナマン（設楽統、日村勇紀）MCのもと、いつの間にか消えてしまったモノや変わってしまったモノを大調査する同番組。スタジオゲストには井森美幸、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、芳根京子、ROIROM（本多大夢、浜川路己）、吉村崇（平成ノブシコブシ）が登場する。

毎年恒例となったクイズでは、最終的に成績が良かった上位3人は、お年玉をゲット。スタジオのメンバーも気合十分で臨むが、お年玉を獲得できるのは一体誰なのか？

◆“最近見なくなった”モノを大調査！

かつては身の回りにあったのに、いつの間にか姿を消したモノたち。時代が移り変わるなかでさまざまなモノが消えていった。

おいでやす小田と乃木坂46・一ノ瀬美空が生活にまつわるものを取り扱っているお店で“最近見なくなった商品”を徹底調査する。

2人が訪れたのは愛知県で70年以上続く電器店。そこで発見したのは、懐かしい“オモシロ家電”の数々だ。

当時、手動でやっていたことを電気の力で便利にしようと、電動チャレンジ家電が発表された昭和の家電事情。そんな技術の進歩によって各メーカーが躍起になっていた時代背景をうかがい知ることができる。

さまざまな珍しい用途のオモシロ家電が登場するが、カセットテープのとある機能を実践した2人は、そのクオリティに「昔こんな人おった！」「味があっていい」と驚き。初の自動○○炊飯器や、初代CDプレーヤーなどの貴重なお宝家電も登場する。

また、当時の商品広告に書かれていた「おもしろキャッチコピー」や、当時の若者たちの心をときめかせていたオーディオ家電のクイズには井森、ROIROM・本多大夢ら出演者が挑戦するが、世代の違いによって変わってくる解答にも注目だ。

◆超難問に日村も吉村も大苦戦！

かつての風景を撮影した写真を見て、現在のどこなのかを探し当て、都内の街並みの移り変わりを発見する番組恒例の「クイズ！東京写真ビフォーアフター」。

現在の様子とはまったく姿の違う当時の写真を見て、どのエリアなのかを見極めていくのだが、ショーゴ（東京ホテイソン）は2年前の不正解からトラウマがあるよう。ナーバスになってしまうショーゴの奮闘にも注目だ。

さらに、バナナマン日村とノブコブ吉村は今年も実際にロケに出て、過去の写真に写っている場所を探して実際に現地に行き、正解を目指すクイズ対決に挑戦。

昨年は接戦のなか引き分けという結末になったが、あれから1年間。知識を蓄えてきたという吉村、自身のレギュラー散歩番組で街並みを見る機会が多い日村。番組通算記録では今のところ日村がリードしているが今回の勝負はいかに？

日村は「ほんとに当てたい！尊敬されたい」と悲願の正解を狙い最終問題に臨むも、さすがの超難問に大苦戦。必死に推理していく姿に芳根は「道のプロですね！」と絶賛する。はたして2026年に勝つのは日村か吉村かそれとも？

◆慣れ親しんだパッケージやロゴの現在は？

毎年恒例となっている「クイズ！これって今の？昔の？」では、商品パッケージやロゴが現在使われているものか、はたまた今は使われていない昔のものなのか当てていく。

井森は「昨日スーパー見て勉強してきた！」と意気込み、気合たっぷり。有名商品のパッケージは昔のままなのか、当時の広告や変遷とともに振り返る。

企業のロゴにまつわるクイズでは、普段からよく行く店などが出題されるも、ROIROM・浜川路己が「読み方がわからない」と若干不安な雲行き。その行方はいかに？

ほかにも、実際に昔に撮影・放送されていたCMと、番組スタッフが昔っぽく作成したCM風動画を見極める映像クイズ「昔のCM映像はどれだ」。

制作したフェイク動画のクオリティには毎年出演者が悩んでしまう超難問コーナーだが、実は「その時代ではありえないモノ」が写り込んでいる。隠されたヒントを探しながら、正解できるのか？

◆ブレイク前のあの芸能人の姿！

懐かしいCMに写り込む「ブレイク前有名人を探せ！」では、現在芸能界で大活躍中のあのスターが若かりし頃に出演したCMから出題。

大御所の子供時代の映像や、世界で活躍する大物俳優のブレイク前の貴重映像などが続々登場するも、芳根はまさかの解答で…。

昨年に引き続き登場する企画「クイズ！お正月のテレビ欄」では、過去のお正月の新聞テレビ欄をもとに出題。「年末年始のテレビ欄一面に19番組も放送されたジャンル」というクイズでは、“民放のチャンネルで「○○」しか映らない時間帯があった”などの新事実が明らかに。

そして、「当時のラーメン番組で紹介されたお店でまだ営業しているラーメン屋の数は？」というクイズでは、店主にもインタビュー。

最終コーナーということもあり獲得ポイントも高く設定されており、お年玉ゲットを懸けた大逆転のチャンスにスタジオメンバーで火花を散らす。はたして正解できるのか？