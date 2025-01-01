IZAM¡õµÈ²¬ÈþÊæ¤¬Î¥º§¡ÖÊÌ¡¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤ë¡×¡¡·ëº§20Ç¯ÌÜ¤Ç·èÃÇ¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎIZAM¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÈ²¬ÈþÊæ¡Ê45¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡Ã£¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¸å¡¢²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»Ò¶¡Ã£¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡¢1980Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥È¥ê¥ó¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìþ¤ä¤··Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2006Ç¯11·î¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎIZAM¤È¤Î·ëº§¡õÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢07Ç¯4·î¤ËÄ¹ÃË¡¢08Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¢10Ç¯11·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡Ã£¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»Ò¶¡Ã£¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î31Æü
IZAM µÈ²¬ÈþÊæ
¡Á¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡Á
»Ò¶¡Ã£¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃÈ¤«¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¸æÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
