3¤«·î¤Ç-20kgÃ£À®¡ª ¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¡ÖËÍ¤âanan¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×

¡Øanan¡ÙÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öanan AWARD¡×¡£10·î15Æü¤ËGinza Sony Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤è¤ê¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¡ª
¼ø¾ÞÍýÍ³
anan award 2025
¡ÖËÍ¤âanan¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é»ÏÆ°¤·¡¢Ìó3¤«·î¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡£ÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë-20kg¤òÃ£À®¡£¡È»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤éÄê¤á¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20kg¸ºÎÌ¤Ç¡¢ÂÎºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÎå¤ß¤Ë
¡ÖËÍ¤âanan¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¤Îanan¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÄ©¤ß¡¢ÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öanan AWARD 2025 ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯ÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥À¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡£¡Ö20kgÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢#»äÃ£¤ÎÀ¹»³¤òÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¬SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É5°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£125kg¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬X¤òÁû¤¬¤¹¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¾Ð´é¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥¿¥¥·¡¼¥É¤ò¥µ¥é¥ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹À¹»³¤µ¤ó¡£¡Öº£¡¢ÂÎ½Å¤Ï¥×¥é¥¹3kg¤¯¤é¤¤¤Ç°Ý»ý¡×¤ÈÂÎ·¿¥¡¼¥×¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¹»³¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï20:36¤«¤é
¸«»ö¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤³¤Ã¤Ñ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³10Ç¯Ï¢Â³¤ÇLDH¤Î½ñÎà¿³ºº¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤ä¤Ê¡£¡ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤½¤¦¡É¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£»£±ÆÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë2¡Á3ÆüÁ°¤«¤é¿åÈ´¤¤È±öÈ´¤¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ÇÆÉ¼Ô¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿À¹»³¤µ¤ó¡£¡Öanan¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆÄ©Àï¤òº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
🐼 ¶â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ
¿å¤â±ö¤âÈ´¤¤¤¿¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À»£±Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£anan¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡Ö¶â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤è¤Ã¤·¤ã¡ª ËÍ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊè¤ÎÁ°¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»£±Æ»þ¤Ï¿å¤â±ö¤âÈ´¤¤¤¿¶Ë¸Â¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£anan¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Í¡Ä¤¢¤Î´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È#»äÃ£¤ÎÀ¹»³¤òÊÖ¤·¤Æ¡É¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÊÖ¤¹µ¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Î¤ÏÉ½»æ¡£ÃæÀÅª¤ÊÃË»Ò¤¬¥Ö¡¼¥à¤ä¤±¤É¡¢É¦¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤ÇÍº¡¹¤·¤¯¡ÈµÕ¹Ô¤¹¤ëÃË¡ÉÆÃ½¸¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×À¹»³¿¸ÂÀÏº
¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡¡1986Ç¯1·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡£´§ÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡£½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤·¤Ð¤±¤ë¤â¤ó¤Ê¤é¤·¤Ð¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÀ¶·é´¶¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡É¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÅöÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿¡¦JOJI¡ÊRETUNE Rep/¥é¥¤¥Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¡ÃæÅç·Ä»Ò¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¡Ë¡¡¾®³Þ¸¶¿¿µª¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Ì¿¿¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¿À»³¥È¥â¥Ò¥í¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦NEMOTO¡ÊHITOME¡Ë¡¡Ê¸¡¦Ê¡ÅÄ·Ã»Ò¡Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë¡¡¼ã»³¤¢¤ä¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥º ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
anan 2477¹æ¡Ê2025Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê