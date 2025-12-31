¡Ö¥¶¥Ð¥¹¡ßVENEX¡×¥³¥é¥Ü¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¡ªÆÃÊÌ¥¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¡Ö¥¶¥Ð¥¹¡×¤È¡ÖVENEX¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È±ÉÍÜ¡É¤È¡ÈµÙÍÜ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ð¥¹¤È¡¢µÙÍÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëVENEX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤Î²óÉü¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ¤ÈµÙÍÜ¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡ª¡ÖNutrition.Rest.Recovery¡×
¥¶¥Ð¥¹¤ÈVENEX¤¬Â£¤ë¡ÖNutrition.Rest.Recovery¡×¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤Î²óÉü¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¡£
±ÉÍÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ð¥¹¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÊäµë¤òÄó¶¡¡£
VENEX¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢µÙÍÜ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¸¥ãー¥¸¤ä¥¢¥ó¥¯¥ë¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¢¥ì¥Ã¥°¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¶¥Ð¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¥·¥§¥¤¥«ー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ï12·î16Æü¤«¤é³«»Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤ë¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
VENEX¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃå¤ÆµÙ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãå¤ë¤³¤È¤ÇµÙÍÜ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¸¥ãー¥¸¤ä¥¢¥ó¥¯¥ë¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡¢¥ì¥Ã¥°¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÇºà¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ÇÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¸¥ãー¥¸¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤Æù´¶¤È½À¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£
Â¸µ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤È¥ì¥Ã¥°¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤Ï¡¢Â¼ó¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤³¤ì¤é¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤ÎÈè¤ì¤¿ÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¡¢²óÉü¤òÁá¤á¤Þ¤¹¢ö
¡ÖNutrition.Rest.Recovery¡×¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦
¡Ö¥¶¥Ð¥¹¡ßVENEX¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡ÖNutrition.Rest.Recovery¡×¤Ç¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±ÉÍÜÊäµë¤ÈµÙÍÜ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹°¦¹¥¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¶¥Ð¥¹¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¥·¥§¥¤¥«ー¤Þ¤Ç¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ê¥«¥Ð¥êーÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£