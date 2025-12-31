¡Ú¹ÈÇò¡Û¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥ß¥»¥¹¡¢¥¥ó¥×¥ê¡¢Perfume¤é¡Ú½Ð±é¼Ô¡õ¶ÊÌÜ°ìÍ÷¡Û
¡¡¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¹ÈÇò¥ê¥Ï½éÆü¡äÂÐ¾ÈÅª¤Ê»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿King ¡õ Prince¤Ê¤É¡Ä¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹ÈÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏCANDY TUNE¡¢ÇòÁÈ¤Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¸á¸å9»þ¤«¤é¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ&¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇËë³«¤±¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿RADWIMPS¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯20¼þÇ¯¤ÎAKB48¤¬¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤ÇMISIA¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇòÁÈ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì ¡ÁBlue Lagoon¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡ÚÁÈ¡Û²Î¼êÌ¾¡Ê½Ð¾ì²ó¿ô¡Ë¡¿¡Ö¶ÊÌÜ¡×
¢¨À¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¬¤º¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡£
¡ÚÁ°È¾¡Û
¡ü19¡§20¡Á20¡§55
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÛÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼
¡¦Mrs. GREEN APPLE¡¿¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¦King ¡õ Prince¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¡¦HANA¡¿¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×
¡¦¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¿¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×
¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡¦CANDY TUNE¡¦FRUITS ZIPPER¡¦Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¡¿¡ÖYOUNG MAN¡×
¡¦´öÅÄ¤ê¤é¡¦Perfume¡¿¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×
¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¦ºäËÜÅßÈþ¡¦É¹Àî¤¤è¤·¡¦MISIA¡¿¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×
¡¦ILLIT¡¦&TEAM¡¦Number_i¡¦BE:FIRST¡¦¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¡¿¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×
¡¦¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¡¿¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×
¡Ú¹È¡ÛCANDY TUNE¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
¡Ú¹È¡ÛFRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
¡ÚÇò¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë¡¿¡ÖFun! Fun! Fun!¡×
¡ÚÇò¡ÛORANGE RANGE¡Ê3¡Ë¡¿¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
¡ÚÇò¡ÛKing ¡õ Prince¡Ê6¡Ë¡¿¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
¡Ú¹È¡ÛILLIT¡Ê2¡Ë¡¿¡ÖAlmond Chocolate¡×
¡Ú¹È¡ÛÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë¡¿¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×
¡ÚÇò¡Û&TEAM¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖFIREWORK¡×
¡Ú¹È¡ÛLiSA¡Ê4¡Ë¡¿¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
¡ÚÇò¡ÛM!LK¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ú¹È¡ÛÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë¡¿¡ÖSame numbers¡×
¡ü20¡§00¤´¤í
¡ÚÇò¡Û½ãÎõ¡Ê8¡Ë¡¿¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×
¡ÚÇò¡ÛNumber_i¡Ê2¡Ë¡¿¡ÖGOD_i¡×
¡Ú¹È¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖÎøÉ÷¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¿¡Ö°¦»¸»¸¡×
¡Ú¹È¡Ûaespa¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖWhiplash¡×
¡Ú¹È¡Û¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ ¡¼ On The Way¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛºæÀµ¾Ï¡¿¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×
¡ÚÇò¡ÛBE:FIRST¡Ê4¡Ë¡¿¡ÖÌ´Ãæ¡×
¡ÚÇò¡Û»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë¡¿¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×
¡Ú¹È¡Û¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë¡¿¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
¡Ú¹È¡ÛºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë¡¿¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×
¡Ú¹È¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)¡¿¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×
¡ÚÇò¡ÛVaundy¡Ê3¡Ë¡¿¡ÖTokimeki¡×
¡Ú¸åÈ¾¡Û
¡ü21¡§00¡Á23¡§45
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¿¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×
¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¡¿¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×
¡¦Âç¿¹¸µµ®¡¿¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×
¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×
¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
¡ÚÇò¡ÛRADWIMPS¡Ê3¡Ë¡¿20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×
¡Ú¹È¡ÛAKB48¡Ê13¡Ë¡¿AKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚÇò¡ÛTUBE¡Ê3¡Ë¡¿¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×
¡Ú¹È¡ÛHANA¡Ê½é¡Ë¡¿¡ÖROSE¡×
¡Ú¹È¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë¡¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×
¡Ú¹È¡Û´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë¡¿¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÀ±Ìî¸»¡¿¡ÖÁÏÂ¤¡×
¡ÚÇò¡Û¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë¡¿¡Ö²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç¡×
¡ü22¡§00¤´¤í
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡¿¡Ö¿¿¼Â¡×
¡ÚÇò¡ÛSixTONES¡Ê4¡Ë¡¿6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×
¡ÚÇò¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë¡¿¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×
¡ÚÇò¡Ûback number¡Ê2¡Ë¡¿¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ¡×
¡Ú¹È¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¡¿¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
¡ÚÇò¡Ûµ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë¡¿¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×
¡Ú¹È¡ÛPerfume¡Ê17¡Ë¡¿Perfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
¡Ú¹È¡Û¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×
¡ÚÇò¡ÛÉÛ»ÜÌÀ¡Ê26¡Ë¡¿¡ÖMY WAY¡×
¡Ú¹È¡ÛÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë¡¿¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¿¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×
¡ü23¡§00¤´¤í
¡ÚÇò¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê3¡Ë¡¿¡ÖIRIS OUT¡×
¡ÚÇò¡ÛÊ¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë¡¿¡Ö¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
¡Ú¹È¡ÛMISIA¡Ê10¡Ë¡¿MISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×
¡ÚÇò¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë¡¿¡ÖGOOD DAY¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì ¡ÁBlue Lagoon¡Á¡×
