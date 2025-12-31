¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡×¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ÌµÍý¤»¤ºÂÎ·¿°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡ÉÇÉ¤À¤¬¡¢ÌµÍý¤»¤ºÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤ª¼ò¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂÎÄ´°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡Á¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸÷°ì¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ê´ÑÍ÷µÒ¤ò¡ËÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â»ä¡¢ËÜÅö¤Ë´Å¤¤¥â¥Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´Ö¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£´ðËÜ¡¢¿©»ö¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é»£±Æ¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦3¿©¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÊÑ¤Ë¤¹¤´¤¤ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡£ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
