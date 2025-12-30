GACKT¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¤ª¼ò¤È¤Ï¡©¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢ÀäÂÐ¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖGACKT¤µ¤ó¤¬¡ÈÈþÍÆ¤ÎÈë¤±¤Ä¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÀÚÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤¬°ìÈÖÌµÂÌ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¼ò¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëGACKT¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÌµÂÌ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¿´¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËèÆü¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÂç¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÇ¯4²ó¤°¤é¤¤¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÂçÂÎ6ËÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°Ê¾å¤¤¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¡¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¥¡¼¥é¤Ç¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀÚ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¯1ËÜ°û¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¼ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤Í¡¢ÀäÂÐÇã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¡¼¥í¡¢ËÍ¤¬Á´Éô»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£