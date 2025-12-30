2026Ç¯Àµ·î¶½¹Ô¡¢ÆÈ¤ê¾¡¤Á¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤Ï7¥ö·îÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù
¡¡2025Ç¯ºÇ¸å¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷85Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý11²¯5900Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ4½µÏ¢Â³1°Ì¤Ë¡£¸ø³«¤«¤é24Æü´Ö¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï586Ëü8800¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï81²¯1700Ëü±ß¡£¸ø³«4½µÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Áá¤¯¤â2016Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¶½¼ý76.3²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§À¤³¦¤ÇÍ£°ì¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¿·ºî¤¬¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤òÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð
¡¡½éÅÐ¾ìºîÉÊ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤¬2ºî¡£2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö½é¤Ï2022Ç¯6·î¤Î¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·àÃæ¤ËÎà»÷¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆºÇ½é¤Î¸ø³«±ä´ü¡¢¤µ¤é¤Ë¼óÁêÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»ÔÀî±îÇ·½õ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÆóÅÙÌÜ¤Î¸ø³«±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ìò¤ËÀÐ´Ý´´Æó¤ò¥ê¥¥ã¥¹¥È¤·¤ÆºÆ»£±Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸ø³«¤ËÁæ¤®¤Ä¤±¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï17Ëü4000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï2²¯4400Ëü±ß¡£4°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE-¡Ù¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°5Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï23Ëü¿Í¡¢¶½¼ý¤ÏÌó3²¯±ß¡£Àµ·î±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Î¾ºî¤Î½éÆ°À®ÀÓ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÀµ·î¶½¹Ô¤Ï¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÎÆÈ¤ê¾¡¤Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÃ±½µ¤Ç¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÀµ·î¶½¹Ô¤Ç¤½¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ±Ç²è¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤ä¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE-¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼Â¼ÌÍÎ²è¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ¯Ëö¤Î1Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÇºÆ»°ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìó7¥ö·îÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀè½µËö6°Ì¤Ë¤Þ¤¿¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£´û¤ËÆ°°÷1300Ëü¿Í¡¢¶½¼ý183²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤À¤¬¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¹ñºÝ±Ç²è¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤ä¶½¼ý200²¯±ß¤ÎÂçÂæÄ¶¤¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ë¤ï¤«¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÀµ·î±Ç²è¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾å±Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¤âºÆ¤ÓÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÂæÄ¶¤¨¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µËö8°Ì¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤âÇ¯Æâ¤Ë¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¡£NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡¢¡Ø¹ñÊõ¡ÙÆ±ÍÍ¤ËÀµ·î¶½¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Öー¥¹¥È¸ú²Ì¤¬ºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë